Für 4 Personen

300 g Rinderhack

300 g Schweinehack

Olivenöl

2 Gemüsezwiebeln

3 Knoblauchzehen

600 g Tomaten

250 g Rotwein, trocken

250 g Geflügelfond (Pouletbouillon)

3 Lorbeerblätter

1 EL Zucker

Salz

Schwarzer Pfeffer

2 Zweige Rosmarin

3 Zweige Thymian

1/2 Bund Oregano

1/2 Peperoncini

Öl in einem Topf erhitzen, das Hackfleisch portionenweise bei starker Hitze anbraten. Aus der Pfanne nehmen und kurz beiseitestellen – bis alles an Fleisch angebraten ist. Zwiebeln und Knoblauch fein schneiden, in den gleichen Topf geben und anbraten. Mehl einsieben, angebratenes Hackfleisch wieder in den Topf geben, mit Rotwein ablöschen, Gewürze und Kräuter dazugeben. Alles etwas einreduzieren (also kochen lassen), dann geschnittene Tomaten in den Topf geben. Kurz mit anschwitzen und mit Geflügelfond auffüllen. Sauce für mehrere Stunden langsam kochen, bis sie sämig ist. Nochmals abschmecken.

400-500g Spaghetti

Wasser

Salz

In einem grossen Topf mind. 3 Liter Wasser aufkochen, bis es sprudelt. Pro Liter Wasser 1 Teelöffel Salz hineinrühren und die Spaghetti dazugeben. Die Spaghetti in leicht sprudelndem Wasser kochen und stetig umrühren. Die Spaghetti sollten noch einen leichten Biss (al dente) haben. Das Wasser abgiessen.

Die Spaghetti mit der Bolognese vermengen und mit Reibkäse verfeinern.

Tipps:

Durch Kräuter, beispielsweise Basilikum, bekommt die Sauce eine frische Note. Mehr Schärfe und Farbe bekommst du, wenn du das Gericht mit Rucola-Salat garnierst Pastawasser grosszügig salzen, es sollte etwa wie Meerwasser schmecken Gib der Bolognese beim Kochen einen Schuss Milch dazu, damit sie noch cremiger wird.

Vegi-Alternative: