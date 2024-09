Wenn ich das Alphorn spiele, dann berührt mich das.

Ein rekordverdächtiges Instrument

Das Alphorn ist ein beeindruckendes, über drei Meter langes Holzinstrument, das Malina schon seit mehr als sieben Jahren fasziniert. Malina spielt also schon länger als ihr halbes Leben auf diesem Instrument! Neben dem riesigen Alphorn spielt sie auch noch das kürzere Büchel. Dieses wird auch als Schweizer Naturtrompete bezeichnet.

Legende: SRF Kids Reporterin Angela besucht Alphornspielerin Malina Angela hat Glück: Sie darf Malina beim Alphornspielen zuhören. SRF

Malina entlockt dem Alphorn die schönsten Töne

Viele Volksmusikliebhaber:innen kennen die 13-jährige Malina – das Mädchen mit dem Alphorn. Denn Malina hat auch schon einige Musik-Preise im Fernsehen gewonnen. Auf ihrem Alphorn musizierte sie sogar schon in der Show von Schlager-Sängerin Beatrice Egli.

Die Geschichte des Alphorns Box aufklappen Box zuklappen Ursprünglich haben Hirten und Hirtinnen Alphörner gespielt. Damals haben sie noch in das Horn eines toten Rindes geblasen. Mit dem Ton, der dabei entstand, konnten sie ihre Herden auf der Alp in den Stall rufen. So wussten die Tiere, dass es Zeit zum Melken ist. Aber nicht nur das: Weil die Dörfer in den Bergen oft durch Gipfel oder Täler getrennt sind, diente das Alphorn auch der Kommunikation zwischen Dörfern. Der Ton des Alphorns konnte weite Strecken überwinden und ermöglichte den Austausch von Nachrichten zwischen verschiedenen Gemeinschaften. Vor über hundert Jahren wurde der Schweizer Jodlerverband gegründet. Seitdem ist das Jodeln, das Fahnen Schwingen und auch das Alphorn Spielen ein fester Bestandteil von traditionellen Festen in der Schweiz.

Heutzutage hat das Alphorn nicht nur in der Volksmusik, sondern auch bei offiziellen Anlässen und traditionellen Feiern in der Schweiz einen festen Platz. In diesem Sommer hat die Schweiz sogar einen Weltrekord aufgestellt. Über tausend Alphörner erklangen auf der Klewenalp im Kanton Nidwalden.

02:28 Video Guiness-Weltrekord: 1006 Alphörner ertönen auf der Klewenalp Aus Tagesschau vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Alphorn übt sie am liebsten im Garten

Natürlich trifft auch auf Malina das Sprichwort «Es ist noch kein:e Meister:in vom Himmel gefallen» zu. Für ihren Auftritt übt sie täglich fleissig Zuhause. Dabei spielt sie oft im Garten, da das Alphorn nur draussen in seiner vollen Pracht ertönt. Die Nachbarn stört das nicht - im Gegenteil. Sie erfreuen sich an der Musik aus Malinas Garten.

Malina kommt aus dem Kanton Thurgau und liebt ihre Tradition. Für sie ist es ganz selbstverständlich, bei ihren Auftritten eine Thurgauer Tracht zu tragen. «Das gehört sich doch so», erzählt die Teenagerin beim Interview.

Ich finde, es gehört zum Alphornspielen dazu, dass man eine Tracht trägt.

Ein farbenfrohes Trachtenfest mitten in Zürich

Das eidgenössische Trachtenfest ist ein weiteres Highlight für die Schweizer Volkskultur. Unter den rund 100'000 Besucher:innen am diesjährigen Trachtenfest in Zürich befinden sich auch zahlreiche Kinder. Jede Region, jeder Kanton und oft auch jede Gemeinde in der Schweiz hat eine eigene Tracht mit anderen Schnitten, Mustern und Farben, die die Traditionen widerspiegeln. Der Sechseläutenplatz, mitten in der Stadt direkt am Zürichsee, verwandelt sich an diesem Fest in ein farbenfrohes Spektakel. Lina (8) aus dem Kanton Graubünden und Karel (12) aus dem Baselbiet tragen ihre Trachten an diesem heissen Sommertag mit Stolz.

Legende: Lina (8) und Karel (12) sind aus verschiedenen Ecken der Schweiz fürs Trachtenfest nach Zürich gereist. Dort hatten sie, gemeinsam mit Angela von SRF Kids, einen Auftritt in der Fernsehsendung «Potz Musig». SRF

Wenn ich mich drehe, sieht es so schön farbig aus und es fühlt sich richtig cool an.

Trachten und Alphörner sind nicht nur Symbole einer reichen Geschichte, sondern verkörpern auch das lebendige Erbe der Schweizer Kultur. Während das Alphorn mit seinem unverwechselbaren Klang die Weite der Alpenlandschaft widerspiegelt, bringen Trachten in ihren Farben und Formen die Vielfalt der Schweizer Regionen zum Ausdruck.

1 / 3 Legende: Nur nicht aus der Reihe tanzen Beim Tanzen auf dem Sechseläutenplatz ist es wichtig, dass alle aufeinander schauen und die gleichen Tanzschritte ausführen. SRF 2 / 3 Legende: Die Choreo sitzt Diese Mädchen und Frauen sind echte Profis im Trachten Tanzen: niemand steht sich hier gegenseitig auf die Füsse. SRF 3 / 3 Legende: So viele verschiedene Trachten Jede Trachtengruppe trägt ihre eigene, einzigartige Tracht. SRF

