Anderes Essen, andere Sprache, andere Menschen: Für Max (12) und Luisa (11) war der Umzug von der Schweiz nach Barcelona eine grosse Veränderung. Wie fühlen sich die Geschwister heute in der spanischen Grossstadt?

«Mein Herz ist geteilt»: Luisa und Max zwischen zwei Welten

Als Luisa und Max erfahren, dass sie nach Barcelona ziehen würden, sind sie überrascht und traurig. Sie denken an ihre Freundinnen und Freunde in der Schweiz und all die Dinge, die sie dort mögen.

Mein Herz ist geteilt

Der Umzug ist nun vier Jahre her. Relativ schnell danach merken die beiden: Ein neues Land bietet viele spannende Abenteuer!

Bekannter Schulalltag: Die Schweizerschule Barcelona

Luisa und Max besuchen die Schweizerschule Barcelona, eine echte Schweizer Schule in Spanien.

In Spanien findet man schnell neue Freunde, alle kommen auf dich zu und sind neugierig.

Die Schweizerschule Barcelona ist eine Privatschule. Das bedeutet, dass die Eltern zahlen müssen, damit ihre Kinder dort zur Schule gehen können. Die Schule arbeitet nach dem Schweizer Schulsystem. Die Noten sind zum Beispiel wie bei uns (1 bis 6) und nicht wie in Spanien (0 bis 10).

Legende: Schweizerischer geht es kaum: Diese Kuh steht auf dem Vordach der Schweizerschule Barcelona. SRF Kids

In der Schule lernen die Kinder mehrere Sprachen: Deutsch, Spanisch, Katalanisch, Englisch und in der Oberstufe sogar noch Französisch. Katalanisch ist eine Sprache, die in der Region Katalonien gesprochen wird. Dort liegt auch Barcelona. Die Sprache unterscheidet sich ein bisschen vom Spanischen.

Kleines Wörterbuch Box aufklappen Box zuklappen Einfache Wörter in Deutsch, Spanisch und Katalanisch



Vielen Dank! – Muchas gracias! – Moltes gràcies! bitte – por favor – si us plau Freund – amigo – amic Junge – niño – nen Mädchen – niña – nena Ich habe Hunger. – Tengo hambre. – Tinc gana. Kein Problem! – Ningún problema! – Cap problema!

Die Schüler:innen können in der Schweizerschule Barcelona sogar zwei Abschlüsse machen: einen Schweizer und einen spanischen. So stehen ihnen viele Wege offen.

Wir haben viel länger Sommerferien, fast drei Monate! Dafür haben wir unter dem Jahr nicht so viele.

Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen es Kindern von Schweizer Familien, die in einem anderen Land leben, nach dem Schweizer Schulsystem zu lernen. Dadurch können sie später leicht in die Schweiz zurückkehren oder überall auf der Welt weiterlernen.

Einblicke in die Schweizerschule Barcelona

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Max und Luisa auf dem Pausenplatz der Schweizerschule. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 5 Legende: Max und Luisa auf dem Pausenplatz der Schweizerschule. SRF Kids

Bild 2 von 5. Wie bei uns sind die Gänge mit unterschiedlichen Dingen dekoriert. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 5 Legende: Wie bei uns sind die Gänge mit unterschiedlichen Dingen dekoriert. SRF Kids

Bild 3 von 5. Auch sind Elemente der Schweiz zu sehen. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 5 Legende: Auch sind Elemente der Schweiz zu sehen. SRF Kids

Bild 4 von 5. Hier essen die Kinder ihr Mittagessen. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 5 Legende: Hier essen die Kinder ihr Mittagessen. SRF Kids

Bild 5 von 5. Hier siehst du eines der vielen Klassenzimmer. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 5 Legende: Hier siehst du eines der vielen Klassenzimmer. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Viele Autos, wenig Grünflächen

Max und Luisa wohnen mit ihrer Familie im Stadtteil Gràcia, mitten in Barcelona. Auf dem Schulweg ist es oft laut, da überall Autos und Roller fahren. In der Stadt gibt es nur wenige Parks oder Grünflächen.

Ich vermisse gutes Wasser. In der Schweiz gibt es überall Brunnen, hier nicht.

Doch auch wenn die Natur in Barcelona nicht so grün ist wie in der Schweiz, sehen die beiden auch Vorteile: Es ist eigentlich immer warm und sie können meistens mit T-Shirt oder Pullover rausgehen. Wenn es sehr heiss ist, können sie im Meer baden und sich abkühlen. Schnee haben die beiden in Barcelona noch nie erlebt.

Schulweg und Zuhause

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Max und Luisa können zur Schule laufen. Sie wohnen nämlich mitten in der Stadt. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 4 Legende: Max und Luisa können zur Schule laufen. Sie wohnen nämlich mitten in der Stadt. SRF Kids

Bild 2 von 4. Die Wohnung ist gross und hat hohe Fenster, durch die viel Licht hereinkommt. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 4 Legende: Die Wohnung ist gross und hat hohe Fenster, durch die viel Licht hereinkommt. SRF Kids

Bild 3 von 4. «Ich bin Fan vom FC Zürich aber natürlich auch vom FC Barcelona.» Max (12). Bildquelle: SRF Kids. 3 / 4 Legende: «Ich bin Fan vom FC Zürich aber natürlich auch vom FC Barcelona.» Max (12) SRF Kids

Bild 4 von 4. In dieser Strasse wohnen Max und Luisa. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 4 Legende: In dieser Strasse wohnen Max und Luisa. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch das Essen in der Schweiz vermissen sie. Vor allem das Fondue und das Raclette fehlen ihnen.

Eine kurze Reise nach Barcelona

Barcelona ist eine grosse Stadt im Nordosten Spaniens, die direkt am Mittelmeer liegt. Sie ist die Hauptstadt der Region Katalonien. Nach Madrid, der Hauptstadt Spaniens, ist Barcelona die zweitgrösste Stadt des Landes. Dort wohnen rund 1,7 Millionen Menschen.

Legende: In rot markiert siehst du die Provinz Barcelona. Darin liegt auch die Stadt. SRF

In Barcelona gibt es viele spannende Orte. Da die Stadt direkt am Mittelmeer liegt, kann man dort an den Stränden spielen, baden und das warme Wetter geniessen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Der Park Güell wurde vom weltberühmten Künstler Gaudí designt. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 5 Legende: Der Park Güell wurde vom weltberühmten Künstler Gaudí designt. SRF Kids

Bild 2 von 5. Der Park Güell mit Aussicht über die Stadt. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 5 Legende: Der Park Güell mit Aussicht über die Stadt. SRF Kids

Bild 3 von 5. Ein Spaziergang am Hafen entlang bei Sonnenuntergang. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 5 Legende: Ein Spaziergang am Hafen entlang bei Sonnenuntergang. SRF Kids

Bild 4 von 5. Gibt es etwas Schöneres, als am Strand zu sitzen, den Wellen zuzuhören und zuzusehen, wie die Sonne langsam im Meer verschwindet? Bildquelle: SRF Kids. 4 / 5 Legende: Gibt es etwas Schöneres, als am Strand zu sitzen, den Wellen zuzuhören und zuzusehen, wie die Sonne langsam im Meer verschwindet? SRF Kids

Bild 5 von 5. Die riesige Kirche Sagrada Família (auch vom Künstler Gaudí) ist seit 1882 im Bau. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 5 Legende: Die riesige Kirche Sagrada Família (auch vom Künstler Gaudí) ist seit 1882 im Bau. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

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