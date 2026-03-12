Eine Schweizer Schule im Ausland, ja das gibt es tatsächlich! Die 6b geht an eine davon – mitten in der spanischen Grossstadt Barcelona. Sie nimmt dich mit auf eine ganz besondere Reise zum Heimstadion ihres Lieblingsclubs, dem FC Barcelona.

¡Hola! Wir sind die Klasse 6b und besuchen die Schweizer Schule Barcelona. Hier läuft vieles anders als in der Schweiz, aber auch vieles sehr gleich! Obwohl wir in Spanien natürlich Spanisch sprechen, reden wir in der Schule vor allem Deutsch. Und wie es in der Schweiz viele begeisterte Fussballfans gibt, sind auch viele von uns Fans des FC Barcelona – oder von «Barça», wie wir den Club nennen.

Das Heimstadion von Barça ist schon einige Jahre im Umbau und wird aktuell vergrössert. Und das obwohl es jetzt schon das grösste Fussballstadion von ganz Europa ist! In Zukunft sollen hier über 100'000 Fussballfans reinpassen.

Mit der U-Bahn zum Camp Nou

Um zum Stadion zu kommen, müssen wir die U-Bahn nehmen.

Das ist ein bisschen stressig, weil es da immer viele Leute hat.

Einmal umsteigen und dann haben wir es fast geschafft!

Noch ein paar Schritte zu Fuss und dann steht das riesige Stadion – und zur Zeit auch die riesige Baustelle – vor uns.

Um noch mehr über Barça und das Camp Nou zu erfahren, besuchen wir auch das Museum des Clubs. Hier treffen wir Erich Maier, er arbeitet im Museum und gibt uns eine Tour. Zum Beispiel erzählt er uns, dass der Gründer des FC Barcelona ein Schweizer war!

Legende: SRF Kids / Damian Haas

Der Schweizer, der den FC Barcelona gründete Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids /Damian Haas Hans Max Gamper wurde 1877 in der Schweiz geboren. Schon als Kind liebte er Sport – besonders Fussball. Als junger Mann zog er nach Barcelona. Dort merkte er schnell: Viele Menschen hatten Lust, Fussball zu spielen, aber es gab noch keinen grossen Verein. Also hatte Gamper eine Idee. Im Jahr 1899 schrieb er eine kleine Anzeige in einer Zeitung und suchte Leute, die mit ihm eine Fussballmannschaft gründen wollten. Einige Männer meldeten sich – und zusammen gründeten sie den Verein FC Barcelona. Er spielte selbst im Team und wurde später auch Präsident des Vereins. ⚽ Fun Fact: Die blau-roten Farben des FC Barcelona könnten von einem Schweizer Verein inspiriert sein, bei dem Hans Max Gamper früher gespielt hat: dem FC Basel.

Im Museum bestaunen wir Pokale und auch verschiedene Trikots des FC Barcelona aus den letzten Jahrzehnten. Was uns überrascht: So ein Champions-League-Pokal ist ganz schön riesig!

FC Barcelona Museum

Erich Maier erklärt uns, wie das fertige Stadion aussehen soll.

Der Spielbetrieb läuft trotz der Baustelle weiter.

Lionel Messi war insgesamt 21 Jahre lang beim FC Barcelona unter Vertrag und wurde zwischen 2009 und 2023 achtmal mit dem Ballon d'Or als «Weltfussballer des Jahres» ausgezeichnet.

Eine der grössten Trophäen im Sport: der Champions-League-Pokal.

Eine Wand voller Fussballtrikots in verschiedenen Designs. Hättest du das auch gerne zuhause?

Das alte Camp Nou war mit 99'534 Sitzplätzen bereits das grösste Stadion Europas. Nach dem Umbau wird es über 105'000 Sitzplätze verfügen.

Innen wir das Camp Nou noch dieses Jahr fertig umgebaut – dann wird es zum ersten Mal in einem Fussballstadion in Europa mehr als 100'000 Sitzplätze geben. Die Aussenseite, also die Fassade des Stadions, dauert noch etwas länger.

Liebe Grüsse aus Barcelona Box aufklappen Box zuklappen Uma, Cayetano, Marc, Gerard. Markus, Jon, Lucas, Kiara, Dorian, Dana, Llívia, Águeda, Marc, Naomi, Ian, Daniel, Clara, Javier, Adriana, Nora, Iago, Lea, Sascha und Carla