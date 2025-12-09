Erwachsene regen sich manchmal darüber auf, wenn junge Leute Jugendwörter brauchen. Warum eigentlich? Dieser Frage geht Kinderreporter Carl (10) nach.

«Meine Lehrerin hat gemeint, dass ich zu ihr «Bro» gesagt habe»

Kinderreporter Carl (10) ist aufgefallen, dass sich erwachsene Leute oft über Wörter aufregen, die junge Menschen brauchen. Wegen des Wortes «Bro» musste er mal fast zur Schulleitung:

Eine Lehrerin hat mal gemeint, dass ich zu ihr «Bro» gesagt habe. Habe ich aber nicht. Sie hatte gar keine Freude und hat mich fast zur Schulleitung geschickt.

Carl ist neugierig und möchte herausfinden, was die Jugendwörter bedeuten und woher sie kommen. Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, trifft Carl den Experten André Perler. Er arbeitet in der SRF Mundart-Redaktion und kennt sich richtig gut mit dem Sprachgebrauch aus. Zusammen mit Angela von SRF Kids treffen sie sich im SRF Studio in Bern.

Jugendwörter gibt's seit eh und je

Jugendwörter sind kein neues Phänomen. André erzählt: «Es gibt antike Schriften, in denen geschrieben steht, dass Jugendliche nicht wisse, wie man richtig spricht.»

Doch weshalb mögen es manche Erwachsene nicht, wenn junge Leute Jugendwörter brauchen? André hat eine Theorie:

Was man nicht versteht, verunsichert einen. Deshalb müssen sich Erwachsene informieren, was die Wörter bedeuten.

André hat sich schlau gemacht

Der Dialektologe weiss, was die Wörter bedeuten und wo diese Wörter herkommen. Das Wort «Digga» gebe es schon seit 30 Jahren: «Das Wort ist älter als die Jugendlichen, die es heute brauchen. Es bedeutet als enge Freunde durch dick und dünn gehen».

Möchtest du mehr über die Wörter erfahren? Dann höre hier, was André über die Wörter zu erzählen hat:



