«Oooh du fröhliche...» oder «Feliz Navidad»: Weihnachtslieder werden in der Adventszeit viel gesungen. So auch auf dem singenden Tannenbaum in Zürich. Kinderreporter Jon (12) nimmt dich an seinen Auftritt mit dem Schulchor mit und findet heraus, was den Kindern die Weihnachtsmusik bedeutet.

«Menschen sind gerannt um uns zu hören»

Der Regen macht Jon nichts aus, er freut sich aufs Singen.

Jon und Reporterin Fabienne singen sich schonmal ein. Welches Lied sie wohl singen?

Ok, sie belassen es erstmal beim Posieren :-)

Mitten in der Stadt Zürich steht ein riesiger Tannenbaum – allerdings hat er eine etwas andere Form. Im Baum befindet sich eine Tribüne. Auf dieser Tribüne wird der Jon (12) bald mit seinem Schulchor Weihnachtslieder trällern.

So schaut der Baum ohne Sänger:innen aus.

Beim singenden Weihnachtsbaum gibt es auch einen kleinen Weihnachtsmarkt. Da es regnet, ist er nicht so dicht besucht.

Fabienne von SRF Kids trifft Jon vor seinem Auftritt. Er und seine Mitschüler:innen der Lake Side School Küsnacht sind gerade dabei, ihre roten Mützen und grünes Kostüm überzuziehen. Draussen regnet es. Das ist kein Hindernis für die Sänger:innen: Kurzerhand ziehen sie alle eine Regenpelerine an. Die Stimmung ist voller Vorfreude und Nervosität.

«Singt ihr zuhause Weihnachtslieder?», fragt Fabienne. Jon überlegt kurz. Dann antwortet er:

Ich komme aus einer schwedischen Familie. Deshalb singen wir schwedische Lieder und tanzen auf dem Balkon im Kreis.

Kurz vor dem Auftritt

Die Nervosität steigt und die Kinder gehen zum Baum.

Durch diese Geheimtür gelangen die Kinder auf den Baum.

Jon ist oben links unter dem Lautsprecher.

Wenig später steht Jon weit oben auf dem Weihnachtsbaum. Trotz des Regens sind viele Leute gekommen um den Schulchor singen zu hören.

Ich habe gesehen, wie die Leute von der anderen Strassenseite zu uns rannten um uns zu hören

Möchtest du selbst Weihnachtslieder beim singenden Tannenbaum hören? Du hast jeden Abend bis am 23. Dezember die Chance dazu.

Die roten Mützen geben dem Baum Farbe.

Wow, so viele Leute!

Die Freude nach dem Auftritt ist riesig.

Jon fand es richtig toll, im singenden Weihnachtsbaum bekannte Weihnachtslieder zu singen. Was bedeuten dir die Weihnachtsmusik? Und welches ist dein lieblings Weihnachtslied? Schreibe es uns im «Treff».

