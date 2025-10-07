Schon bald ist die Vorweihnachtszeit da, und damit auch ein neues SRF Kids Adventsabenteuer! Vom 1. bis 24. Dezember 2025 kannst du jeden Tag einen neuen Teil des hochdeutschen Hörspiels «Galaktische Weihnachten!» hören. Bestelle jetzt schon deinen gedruckten SRF Kids Adventskalender.

Legende: Stella und ihr Bruder Lukas mit dem Hund Pluto sind die Hauptfiguren der Geschichte. Illustration: Anna Sandler / Sveriges Radio

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Es gibt wieder einen SRF Kids Adventskalender zum Hören!

Vom 1. bis 24. Dezember 2025 hörst du jeden Tag einen weiteren Teil des hochdeutschen Hörspiels «Galaktische Weihnachten! Der Hörspiel-Adventskalender».

Die Geschichte ist auf Hochdeutsch erzählt und für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Du kannst den wunderschönen Adventskalender gedruckt in A3-Format hier bestellen.

«Galaktische Weihnachten!»

Ausgerechnet in der Nacht vor Weihnachten heisst es für Stella: «Du musst das Universum retten!». Stella ist zehn Jahre alt und startet gemeinsam mit ihrem Bruder Lukas und ihrem Hund Pluto eine verrückte Reise voller Überraschungen quer durchs All. Sie kämpfen mit Kosmos-Pirat:innen, treffen das intelligenteste Wesen im ganzen Universum und nehmen eine Abkürzung durch ein Schwarzes Loch. Eine Reise voller Überraschungen!

«Galaktische Weihnachten!» ist eine Hörspielserie nach dem schwedischen Original «Biggest Bang» von Martin Olczak mit Illustrationen von Anna Sandler / Sveriges Radio.

Eine kleine Kostprobe

Höre hier einen Ausschnitt von «Galaktische Weihnachten».

So sieht der gedruckte Adventskalender 2025 aus

Jeden Tag ein Türchen öffnen..

Dieses Jahr schaust du ins All...

Hier noch eine Aufnahme von aussen. Der Kalender wird gefaltet.

Bestelle jetzt deinen gedruckten Adventskalender!

Möchtest du etwas Galaxie in dein Kinderzimmer bringen? Hier kannst du den gedruckten SRF Kids Adventskalender bestellen. Öffne jeden Tag ein Türchen und tauche ein in die spannende galaktische Adventsgeschichte! Es hät solangs hät!

Hinweis für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen Der Kalender ist auch in PDF-Form erhältlich. Mehr Informationen findet ihr hier.