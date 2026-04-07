Denys (14) ist vor vier Jahren aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Nun schreibt er die Gymi-Aufnahmeprüfung. Wie packt er die schwierige Aufgabe an? Und ob es Denys gelingt, die schwierige Prüfung zu bestehen?

Nach der Flucht: Schafft Denys aus der Ukraine die Gymi-Prüfung?

Denys (14) möchte Mathematik studieren. Um diesen Traum zu verwirklichen, wagt er sich an die schwierige Aufnahmeprüfung für das Gymnasium.

Angela von SRF Kids trifft Denys an seiner Schule im Kanton Zürich. Aktuell besucht er die zweite Oberstufe. Mit vollem Rucksack und warmer Kleidung wartet er vor der Eingangstür. Er trägt Mütze und Winterjacke, weil es zu diesem Zeitpunkt Januar ist.

Legende: Das ist Denys. Er kommt ursprünglich aus der Ukraine und lebt jetzt im Kanton Zürich. SRF Kids / Fabienne Troxler

Büffeln, büffeln, büffeln

Die Aufnahmeprüfung, die Denys schreibt, besteht aus Aufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch. Dafür besucht er einen Vorbereitungskurs an seiner Schule und lernt oft auch am Wochenende. Neben Textaufgaben muss Denys auch komplizierte Brüche lösen können.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Phuuu... Mathematik und Deutsch sind nicht Ohne. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 3 Legende: Phuuu... Mathematik und Deutsch sind nicht Ohne. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 3. Lesen, Rechnen und Grübeln: Denys hat ganz schön viel zu lernen. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 3 Legende: Lesen, Rechnen und Grübeln: Denys hat ganz schön viel zu lernen. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 3. Mit QR-Code zur Lösung: Damit Denys die Aufgaben selbstständig überprüfen kann, gibt es QR-Codes zum Scannen. Diese verraten die Lösungen samt Lösungsweg auf dem Handy. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 3 Legende: Mit QR-Code zur Lösung: Damit Denys die Aufgaben selbstständig überprüfen kann, gibt es QR-Codes zum Scannen. Diese verraten die Lösungen samt Lösungsweg auf dem Handy. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Denys hat vor vier Jahren angefangen, Deutsch zu lernen, denn er ist mit seiner Familie nach Kriegsbeginn 2022 aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet.

In der Nacht des zweiten Kriegstages sind Raketen in der Nähe unseres Hauses eingeschlagen. Da wussten wir, dass wir unser Zuhause verlassen müssen.

Nach diesem schweren Entscheid packte Denys die nötigsten Sachen wie Kleidung und Hygieneartikel ein. Und dann fuhr die Familie mit dem Auto nach Polen zu seiner Grossmutter. Nach einem Zwischenstopp bei seiner Tante in Berlin entschieden sie sich, zu Freunden seiner Mutter in die Schweiz zu ziehen.

Neues Zuhause, neue Freund:innen, ...

Möchtest du mehr über Denys erfahren? In diesem Beitrag der «SRF Kids News» erzählt dir Denys, was ihm half, sich in der Schweiz möglichst schnell wohl zu fühlen.

Neue Schule, neue Möglichkeiten, ...

Die Schule in der Ukraine ist anders geregelt als in der Schweiz. Hier haben wir ein sogenanntes «duales Bildungssystem». Duales was? So wird der Aufbau unseres Schulsystems genannt. In der Schweiz müssen alle Kinder mindestens elf Jahre zur Schule gehen (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe). Danach entscheidet man sich entweder für eine Berufslehre oder dafür, eine weiterführende Schule zu besuchen – so wie es Denys gerne würde.

Eine kleine Portion Glück

Was für eine schwierige Prüfung nie schaden kann, ist ein kleiner Glücksbringer. In diesem Fall sind es ganz viele kleine Glückssternchen. Angela hat Denys ein kleines Geschenk mitgebracht. «Wenn du etwas Glück oder Selbstvertrauen brauchst, kannst du eines der Papiersternchen nehmen und es mit den Fingern zerdrücken», sagt sie.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Was verbirgt sich wohl im Geschenkpapier? Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 2 Legende: Was verbirgt sich wohl im Geschenkpapier? SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 2. So sehen die Papiersterne aus. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 2 Legende: So sehen die Papiersterne aus. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Trotz der Prüfungsvorbereitungen findet der normale Unterricht statt. So auch an diesem Nachmittag, als Denys nach dem Besuch von Angela noch in den Sportunterricht geht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 1. Und weiter geht's mit dem Sportunterricht. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. Legende: Und weiter geht's mit dem Sportunterricht. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ob Denys die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium schafft, das erfährst du hier:

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