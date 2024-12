Bestimmt ist in deinem Zimmer auch das eine oder andere Plüschtier zu finden. Im «Treff» haben uns viele Kinder ihre Lieblingskuscheltiere vorgestellt und ihre Geschichten erzählt.

Viele bunte Kuscheltiere der Kinder im «Treff»

1 / 7 Bild 1 von 7 Legende: Im «Treff» haben ganz viele Kinder ihre Kuscheltiere mit Foto und einem kleinen Steckbrief vorgestellt. Hier zu sehen ist «Bobby». ZVG

2 / 7 Bild 2 von 7 Legende: Auch der Affe «Jonny Dep» wurde im «Treff» gepostet. ZVG

3 / 7 Bild 3 von 7 Legende: «Äffu» chillt am liebsten im Bett mit seinem Kollegen «Lua». Dieses Plüschtier hat Anic vorgestellt. ZVG

4 / 7 Bild 4 von 7 Legende: Annatina stellt ihren Hund «Wuffi» vor. Sein Fell ist vor lauter Kuscheln schon etwas verfilzt und nicht mehr ganz so flauschig. ZVG

5 / 7 Bild 5 von 7 Legende: Das Säuli von Anouk heisst «Stupsi». Auch dieses Tierchen zeigt die eine oder andere Gebrauchsspur. ZVG

6 / 7 Bild 6 von 7 Legende: Matilda ist früher nirgends ohne ihr «Schööfli» hingegangen. ZVG

7 / 7 Bild 7 von 7 Legende: Sophie näht für ihren Bär «Bubu» selbst Kleider oder zieht ihm welche an, die ihr zu klein geworden sind. ZVG

Das Plüschtier ist nicht einfach nur ein Spielzeug, sondern ein treuer Begleiter, der immer da ist, tröstet und für Abenteuer bereitsteht. Matildas «Schööfli» ist schon fünfmal verloren gegangen – aber jedes Mal wieder aufgetaucht. Für Sophie, auch beim «Treff» dabei, wäre es sehr schlimm, ihr Kuscheltier zu verlieren, da die flauschigen Tierchen ihr viel bedeuten und viele Erinnerungen prägen.

Ich würde ein riesiges Drama machen, wenn ich mein Kuscheltier verlieren würde und überall im Dorf Suchzettel aufhängen.

Auch unsere Moderatorinnen haben noch einige Plüschtiere

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Angela Mein Hase «Stumpehäsli» (Spitzname: «Stumpi») wäre eigentlich für meine jüngere Schwester zur Geburt ein Geschenk gewesen... Ich habe es ihr aber weggeschnappt und das Häsli hat mich meine ganze Kindheit treu begleitet. SRF

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Luana Ich habe gleich mehrere Kuscheltiere wieder ausgepackt. Eine wilde Mischung an Tierarten kommt da in meinem Zimmer zusammen. SRF

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Marla Mein Plüschzebra «Zeno» sitzt immer noch im Regal in meinem Zimmer und passt auf mich auf. SRF

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Anna Bärlinda (extra so geschrieben, hihi) ist Teil meiner Plüschbären-Familie. Zu ihr gehören noch Bärnard, Bärnadette, Bärni und Härbärli. Bärlinda ist aber die Speziellste: Sie kann ich nämlich in der Mikrowelle warm machen und als warmes Kissen benutzen! SRF

Nach vielen Jahren, in denen uns die Kuscheltiere begleiten, sind manche ganz schön verknuddelt und es kann sogar sein, dass eines mal kaputt geht. Zum Beispiel, weil eine Naht reiss oder das Fell kaputt geht. In so einem Fall kann Plüschtierdoktorin Nicole helfen. Sie flickt nämlich kaputte Plüschtiere und verwandelt sie mit viel Handarbeit wieder zu stolzen Fellwesen.

Legende: Dieser Patient bekommt ein neues T-Shirt. Dafür nutzt Nicole einen Stoff in der gleichen Farbe und schneidet ihn in der richtigen Grösse zu. SRF

Manche Stofftiere, die Nicole zugeschickt bekommt, sind stark beschädigt und haben Löcher im Fell oder fehlende Augen. Nicole macht die Kuscheltiere nicht nur wieder heil – sie achtet auch darauf, dass die kleinen Freunde nach der Reparatur wieder genauso aussehen wie vorher. Dazu nimmt sie die Patienten oft mit zum Stoffladen, um den passenden Stoff in der richtigen Farbe zu finden.

Legende: Dieser Patient braucht neue Augen und bekommt auch eine neue Mähne. Damit der Löwe wieder gleich aussieht wie vorher, nimmt Nicole das Tier mit in den Stoffladen, damit sie die gleiche Farbe verwenden kann. SRF

SRF Kids Kinderreporterin Livia (11) ist in Nicoles Nähzimmer zu Besuch und hat selbst drei Kuscheltiere mitgebracht. Nicole schaut sich die Tiere ganz genau an, um herauszufinden, was repariert werden muss. Beim Stoffschaf «Shaun» von Livia kann Nicole keine Löcher oder andere Schäden entdecken. Die beiden entscheiden sich, dass sie für «Shaun» einen Pulli nähen, damit er in den kalten Wintertagen nicht frieren muss. Dafür sucht Livia zuerst einen Stoff aus. Danach malen sie die Umrisse von Shauns Körper auf den Stoff, schneiden die Teile aus und nähen sie anschliessen zusammen. So ist Shaun gut ausgerüstet für die kalten Tage.

1 / 5 Bild 1 von 5 Legende: In Nicoles Stoffschrank findet Livia einen schönen Stoff, aus dem sie für «Shaun» einen Pulli nähen möchte. SRF

2 / 5 Bild 2 von 5 Legende: Der Stoff muss passend zugeschnitten werden. Dafür ist eine scharfe Stoffschere nützlich. SRF

3 / 5 Bild 3 von 5 Legende: Die Stoffstücke näht Livia vorsichtig an der Nähmaschine zusammen. SRF

4 / 5 Bild 4 von 5 Legende: Bei der Anprobe werden noch die letzten Anpassungen vorgenommen. SRF

5 / 5 Bild 5 von 5 Legende: So hat «Shaun» jetzt einen tollen violetten Pulli für die Wintertage. SRF

