Süsswaren und Snacks gehen in den Sozialen Medien immer wieder viral. Aktuell dreht sich alles um Dubai-Schokolade. Aber wieso? Was sind eigentlich Hypes genau und wie beeinflussen sie unsere eigene Meinung? Die Klasse 6A aus Aarau sucht nach Antworten.

Dubai-Schokolade: Was steckt hinter dem Hype?

«SRF Kids in der Schule»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News» , einen Radiobeitrag und einen Onlineartikel. Dieser Artikel, das oben angezeigte Video und der eingebaute Audiobeitrag sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier .

Auf Social Media, in der Zeitung und auf dem Pausenplatz – im Moment wird überall über eine Schokolade mit Pistazienfüllung gesprochen, die sogenannte Dubai-Schokolade. Was es mit dem ganzen Trubel um die Schoggi auf sich hat, wollen wir als Klasse herausfinden.

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Was ist Dubai-Schokolade überhaupt?

Dubai-Schokolade, wie der Name schon sagt, kommt aus Dubai. Erfunden hat sie Sahra Hamouda. In ihrer Manufaktur wird vieles in Handarbeit hergestellt. Dubai-Schokolade besteht aus Milchschokolade, Pistaziencreme, Sesammuss und feinen Teigfäden, sogenanntem «Engelshaar». Weltweit bekannt wurde die Schokolade durch mehrere virale Videos auf den Sozialen Medien.

Legende: In der Schweiz kann man Dubai-Schokolade von verschiedenen Herstellern kaufen. Im Vergleich zu herkömmlicher Pistazien-Schokolade ist sie sehr teuer. SRF / Damian Haas

Um herauszufinden, wie die Dubai-Schokolade zum Hype wurde und wie beliebt sie tatsächlich ist, besuchen wir hier in Aarau den Alo Kiosk. Das ist ein Kiosk, der viele ausländische Leckereien verkauft, auch Dubai-Schokolade.

Was ist überhaupt ein Hype? Box aufklappen Box zuklappen Ein Hype ist, wenn viele Leute einen Trend verbreiten und den auch nachmachen. Es entsteht meist, wenn etwas Neues oder Besonderes in kurzer Zeit sehr bekannt wird, oft durch viel Werbung oder Social Media. Je mehr darüber gesprochen wird, desto mehr Menschen wollen mitmachen, bis der Hype seinen Höhepunkt erreicht. Danach lässt das Interesse meistens wieder nach.

Neu, limitiert und ein Hit in den Sozialen Medien

«Ein Produkt wie die Dubai-Schokolade wird dann zum Hype, wenn es etwas Neues ist, wenn es schwierig ist, das Produkt zu finden und wenn bekannte Personen auf Social Media für das Produkt werben», erklärt uns Nikola Zdravev, Inhaber des Kiosks. Er habe bereits mehrere solche Trends erlebt: «Für die blauen Takis – das sind scharfe Chips aus Mais – standen die Kinder bei uns Schlange!»

Weil Dubai-Schokolade aktuell so gefragt ist, muss Nikola Zdravev sie schon Wochen im Voraus bestellen, um sie im Regal zu haben. Auch wegen der grossen Nachfrage ist die Schokolade ziemlich teuer.

Im Kiosk

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Nikola Zdravev beantwortet unsere Fragen. SRF / Damian Haas

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Er verkauft in seinem Kiosk verschiedene virale Snacks, darunter auch Takis. Das sind scharfe Maischips. SRF / Damian Haas

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Dubai-Schokolade muss Nikola Zdravev bereits Wochen im Voraus bestellen, damit sein Regal immer aufgefüllt werden kann. SRF / Damian Haas

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Uns fällt sofort auf, dass die Schokolade viel teurer ist als Schoggi, die man sonst im Laden kaufen kann. SRF / Damian Haas

«Fein, aber nüt speziells»

Ob Dubai-Schokolade den Hype und auch ihren Preis wert ist, wollen wir jetzt herausfinden. Leute, die in Aarau unterwegs sind, können ein Stück probieren und uns ihre Meinung sagen. «Mmmh, fein!», sagt ein Mann nach dem ersten Bissen. «Aber Schweizer Schokolade ist noch besser!»

Legende: Dubai-Schokolade im Geschmackstest. SRF / Damian Haas

«Die Schoggi ist fein, aber eigentlich nichts Spezielles», meint eine junge Frau dazu.

Dubai-Schokolade selber machen!

Auch wir als Klasse probieren verschiedene Sorten Dubai-Schokolade. Wir sind uns einig: Schoggi ist immer fein! Ob Dubai-Schokolade jetzt wirklich so speziell ist – da sind wir uns nicht sicher. Übrigens kannst du auch deine eigene Dubai-Schokolade machen! Lass dir dabei von einer erwachsenen Person helfen.

Rezept für Dubai-Schokolade Box aufklappen Box zuklappen Du brauchst: 25 g weisse Schokolade

50 g Kadayif Teigfäden (Engelshaar)

1 EL Butter

200 g Pistaziencreme

2 TL Tahina (Sesampaste)

200 g dunkle Schokolade

Eine passende Backform Zubereitung: Weisse Schokolade fein hacken, in eine Schüssel geben, im Wasserbad schmelzen, glatt rühren, in einen Spritzsack geben. Die Schokolade wellenartig in die Form spritzen, ca. 5 Min. in den Tiefkühler stellen.

Teigfäden fein hacken. In einer Bratpfanne mit Butter goldbraun braten. Pistaziencreme und Sesamcreme daruntermischen, auskühlen.

Dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen, glatt rühren, je 1 EL davon auf die weisse Schokolade in die Vertiefungen der Form geben, sorgfältig mit einem Pinsel verteilen. Form ca. 5 Min. in den Tiefkühler stellen.

Die Pistazienmasse gleichmässig auf der Schokolade verteilen, nochmals 5 Min. in den Tiefkühler stellen. Die restliche dunkle Schokolade darüber giessen, glatt streichen, 30 Min. tiefkühlen. Anschliessend geniessen.

Hoffentlich schmeckt dir deine selbstgemachte Schokolade!

Danke fürs Lesen, Zuhören und Zuschauen!

Liebe Grüsse aus Aarau Box aufklappen Box zuklappen Damjan, Elia, Valery, Anne, Blerona, Cathrine, Diar, Eline, Jonas, Eliza, Gianmarco, Julie, Kaya, Leandro, Maurice, Nina, Noé, Noreen, Vera, Yosief