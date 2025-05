Wenn dich eine Biene sticht, bleibt in der Regel der Stachel in der Haut. Am besten ist es, wenn du dann den Stachel von der Haut abkratzt, mit dem Fingernagel oder mit einer Kreditkarte zum Beispiel. Nimm KEINE Pinzette, und greif den Bienenstachel nicht mit den Fingern. So zerquetscht du die Giftblase, die sich an der Rückseite des Stachels befindet. So kann noch mehr Gift in die Wunde fliessen, und du bekommst mehr Schmerzen.