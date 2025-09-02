Sie werden schnell bekannt und sind super beliebt. Genau, Spielzeug-Hypes! Im Moment sind Squishmallows und Labubus total angesagt. Kinderreporterin Philomena (10) und ihre beste Freundin Mila (10) zeigen dir ihre Sammlung.

Wassermelone, Raubkatze oder Schweinchen: Squishmallows gibt es in allen Farben und Formen.

Du siehst einen neuen Hype im Internet und nächste Woche ist das Spielzeug überall auf dem Schulhof: Kommt dir das bekannt vor? An Kinderreporterin Philomena (10) und ihrer besten Freundin Mila (10) gehen Spielzeug-Hypes nicht spurlos vorbei. SRF Kids Moderatorin Angela besucht die Freundinnen in Philomenas Kinderzimmer. Dort wird sie nicht nur von den Freundinnen begrüsst, sondern auch von der Squishmallow-Sammlung der Mädchen. Squishmallows sind runde Stofftiere, die alle etwas Spezielles an sich haben: «Mein Schweinchen hat zum Beispiel Flügel», sagt Philomena.

Legende: Rund, weich und super süss – Squishmallows sind auch bei den beiden Freundinnen beliebt. SRF Kids

Total angesagt sind auch die Labubus. Das sind kleine farbige Plüschtier-Figürchen. Was sie genau darstellen, weiss Mila nicht ganz: «Ich glaube, es sind kleine Teufel oder Monster», sagt sie. Berühmt wurden die Squishmallows und die Labubus durch Social Media.

Legende: Labubus haben ein breites Grinsen und einen gruseligen Blick. SRF Kids

Was ist ein Hype? Box aufklappen Box zuklappen Ein Hype ist etwas, das viele Menschen plötzlich mögen oder mitmachen. Solche Hypes (englisches Wort für Wirbel, Trubel) entstehen heute oft durchs Internet. Influencer:innen posten kurze Videos aus Social Media, die dann schnell viele Menschen sehen. Spielzeuge können aber auch durch Serien oder Filme bekannt werden.

Spielzeug-Hypes sind nicht neu. In den 90er-Jahren gab es zum Beispiel Tamagotchis, Diddle-Blätter oder auch Furbys. Wir haben dir einige der vergangenen Hypes zusammengetragen:

Spielzeug-Hypes aus der Vergangenheit

Ein Tamagotchi ist ein digitales Haustier, dass man füttern muss und verschiedene Spiele spielen kann.

Diddle ist eine bekannte Comicmaus, die durch bedruckte Papierblätter berühmt wurde.

Diese farbigen Kreaturen nennt man Furby. Sie können sprechen, tanzen und reagieren auf Berührungen.

Monchichis sind affenähnliche Kuscheltiere, die den Daumen in den Mund nehmen können.

Barbie ist eine der bekanntesten Puppen der Welt. Sie gibt es seit 1959! Also schon seeeehr lange.

Gamen wenn man nicht Zuhause ist? Das war in den 90er Jahre schon möglich mit dem Game Boy.

Ein Fingerskateboard ist ein Skateboard, mit welchem man mit den Fingern Tricks machen kann.

Ein Zauberwürfel ist ein Puzzle in Würfelform. Das Puzzle zu lösen, kann manchmal etwas schwierig sein.

Philomena und Mila wissen, dass viele der Hypes schnell wieder vorbei sind. Wenn sie ein neues Spielzeug im Internet oder auf dem Schulhof sehen, überlegen sie sich immer gut, ob sie den neusten Trend wirklich wollen oder brauchen. Ihnen ist auch bewusst, dass sie nicht jeden Hype mitmachen müssen. Denn was heute in ist, wird morgen vielleicht bereits wieder durch ein anderes Spielzeug ersetzt.

