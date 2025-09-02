-
Bild 1 von 1. Wassermelone, Raubkatze oder Schweinchen: Squishmallows gibt es in allen Farben und Formen. Bildquelle: SRF Kids.
Du siehst einen neuen Hype im Internet und nächste Woche ist das Spielzeug überall auf dem Schulhof: Kommt dir das bekannt vor? An Kinderreporterin Philomena (10) und ihrer besten Freundin Mila (10) gehen Spielzeug-Hypes nicht spurlos vorbei. SRF Kids Moderatorin Angela besucht die Freundinnen in Philomenas Kinderzimmer. Dort wird sie nicht nur von den Freundinnen begrüsst, sondern auch von der Squishmallow-Sammlung der Mädchen. Squishmallows sind runde Stofftiere, die alle etwas Spezielles an sich haben: «Mein Schweinchen hat zum Beispiel Flügel», sagt Philomena.
Total angesagt sind auch die Labubus. Das sind kleine farbige Plüschtier-Figürchen. Was sie genau darstellen, weiss Mila nicht ganz: «Ich glaube, es sind kleine Teufel oder Monster», sagt sie. Berühmt wurden die Squishmallows und die Labubus durch Social Media.
Was ist ein Hype?
Ein Hype ist etwas, das viele Menschen plötzlich mögen oder mitmachen. Solche Hypes (englisches Wort für Wirbel, Trubel) entstehen heute oft durchs Internet. Influencer:innen posten kurze Videos aus Social Media, die dann schnell viele Menschen sehen. Spielzeuge können aber auch durch Serien oder Filme bekannt werden.
Spielzeug-Hypes sind nicht neu. In den 90er-Jahren gab es zum Beispiel Tamagotchis, Diddle-Blätter oder auch Furbys. Wir haben dir einige der vergangenen Hypes zusammengetragen:
Spielzeug-Hypes aus der Vergangenheit
Bild 1 von 8. Ein Tamagotchi ist ein digitales Haustier, dass man füttern muss und verschiedene Spiele spielen kann. Bildquelle: KEYSTONE/AP Photo/HO.
Bild 2 von 8. Diddle ist eine bekannte Comicmaus, die durch bedruckte Papierblätter berühmt wurde. Bildquelle: AP Photo/Handout.
Bild 3 von 8. Diese farbigen Kreaturen nennt man Furby. Sie können sprechen, tanzen und reagieren auf Berührungen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann.
Bild 4 von 8. Monchichis sind affenähnliche Kuscheltiere, die den Daumen in den Mund nehmen können. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Jonas Walzberg.
Bild 5 von 8. Barbie ist eine der bekanntesten Puppen der Welt. Sie gibt es seit 1959! Also schon seeeehr lange. Bildquelle: REUTERS TV/via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY .
Bild 6 von 8. Gamen wenn man nicht Zuhause ist? Das war in den 90er Jahre schon möglich mit dem Game Boy. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Georg Wendt.
Bild 7 von 8. Ein Fingerskateboard ist ein Skateboard, mit welchem man mit den Fingern Tricks machen kann. Bildquelle: KEYSTONE/EPA/Patrick Seeger.
Bild 8 von 8. Ein Zauberwürfel ist ein Puzzle in Würfelform. Das Puzzle zu lösen, kann manchmal etwas schwierig sein. Bildquelle: REUTERS/Stephane Mahe.
Philomena und Mila wissen, dass viele der Hypes schnell wieder vorbei sind. Wenn sie ein neues Spielzeug im Internet oder auf dem Schulhof sehen, überlegen sie sich immer gut, ob sie den neusten Trend wirklich wollen oder brauchen. Ihnen ist auch bewusst, dass sie nicht jeden Hype mitmachen müssen. Denn was heute in ist, wird morgen vielleicht bereits wieder durch ein anderes Spielzeug ersetzt.
