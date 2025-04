Reena Krishnaraja ist eine junge Komikerin aus der Schweiz. Sie wurde 2003 geboren und wuchs in Grub im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf. Mit 19 Jahren gewann Reena 2022 den «SRF 3 Best Talent Comedy Award». Dieser Preis wird an Talente in der Schweizer Comedy-Szene vergeben. ​

Ihre Leidenschaft für Comedy entdeckte Reena während ihrer Schulzeit. Für ihre Maturaarbeit schrieb und präsentierte sie ein eigenes Stand-up-Comedy-Programm.

In ihren Auftritten spricht Reena oft über ihre Erfahrungen als junge Frau mit tamilischen Wurzeln in der Schweiz. Sie thematisiert kulturelle Unterschiede und alltägliche Situationen. Reena studiert derzeit Sozialwissenschaften an der Uni Bern und plant, ihre Karriere in der Comedy fortzusetzen.