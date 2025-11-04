Einen Bart hat er schon, da fehlt nur noch die rote Zipfelmütze, lauter Weihnachts-Fans, und die Party kann steigen!
SRF Kids verschenkt 1x4 Tickets für die Weihnachtsshow von Bligg am Sonntag, 7. Dezember 2025, im Zauberpark beim Zürich Flughafen.
Der Wettbewerb läuft bis am Dienstag, 11. November 2025. Wer gewinnt, erfährt es am darauffolgenden Mittwoch per E-Mail.
Zweite Chance?
Auch im Radio auf SRF 1 kannst du 1x4 Tickets gewinnen, und zwar für die Show am Samstag, 6. Dezember 2025. Trommle deine Familie zusammen und macht euch am Sonntag, 9. November 2025, zwischen 19 und 20 Uhr bereit, und ruft SRF Kids Moderatorin Luana live ins Studio an: 0848 00 99 00 – viel Glück!
Hör «SRF Kids» live am Radio
Am Samstag und Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr gehört Radio SRF 1 dir - in der Radiosendung «SRF Kids» sind die Kinder dran!