Sara hat schon unterschiedliche Berufe ausprobiert. Sie hat zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff im Kids Club gearbeitet. Jetzt ist sie Praktikantin bei SRF Kids, wo sie viele neue Dinge erleben darf.

Das mag Sara besonders

Schnee, Regen und Kälte

Lego, Rätsel und Puzzles

Musicals, Theater und Podcasts

Reisen und ganz viel gutes Essen

Das mag sie gar nicht

heisse Sommertage – da wird ihr Gesicht zur Tomate!

kochen und putzen (ohne Musik oder Podcasts)

gruselige Filme

wenig Schlaf und laute Wecker

Sara damals 🥰

Sara mochte den Winter schon immer. Der coole Schneeanzug war natürlich bereits mit drei Jahren ein Muss :-).

Sara war auch früher immer gerne draussen, am liebsten in den Bergen! Das Motto ist bis heute: möglichst viele neue Orte sehen! Auf dem Bild ist sie fünf Jahre alt.

Essen gehörte schon mit zwei Jahren zu Saras Leidenschaften…zu einem leckeren Dessert kann sie bis heute nicht nein sagen!

Saras Lieblingsmusik

«Ich mag viele verschiedene Musikrichtungen. Besonders gerne höre ich Oldies von Bands wie ABBA oder Queen. Was ich auch sehr gerne höre, sind Musical-Lieder. Dabei tanze und singe ich lauthals mit, während ich putze. Nur so macht mir das Putzen ein bisschen Spass!»

Ihr Geheimnis

«Ich habe überhaupt keinen grünen Daumen…alle Pflanzen in meiner Wohnung sind Legopflanzen!»