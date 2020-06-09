 Zum Inhalt springen

Moderator Raphi «Ich schreibe gerne drei Pünktli ans Satzende...»

Raphi ist nicht nur ein begeisterter Mangosaft-Trinker und Brätchügeli-Esser. Er moderiert auch das «LernFilm Festival» und beantwortet dir bei «SRF Kids – Clip und klar!» die grossen und kleinen Fragen des Lebens.

  • Bild 1 von 3. «Furzipups, der Knatterdrache». So heisst ein Kinderbuch, das Raphi gerne liest. Also hat das mit Furzen zu tun? Das musst du uns erklären, Raphi! Bildquelle: SRF.
    SRF Kids Moderator Raphael Labhart
  • Bild 2 von 3. Her damit!!! Wenn Brätchügeli auf dem Speiseplan stehen, dann freut sich unser Moderator. Die mag er nämlich ganz besonders gerne. Bildquelle: SRF.
    SRF Kids Moderator Raphael Labhart hält zwei Finger in die Luft und freut sich
  • Bild 3 von 3. Fragebögen... ... sind Raphi ein Graus! So langweilig zum Ausfüllen... Nein, danke! Bildquelle: SRF.
    SRF Kids Moderator Raphael Labhart
Das mag unser Moderator besonders

  • Drei Pünktli am Ende des Satzes
  • Mangosaft
  • Luft, Liebe, Leidenschaft, Lesen
  • Das Buch «Furzipups, der Knatterdrache»
  • Brätchügeli

Das mag Raphi gar nicht

  • Fragebögen
  • Emojionslosigkeit
  • Vanille-Glace

Seine Lieblingsmusik

«Das hängt sehr von meiner Stimmung ab. Meistens ist es etwas zwischen der Filmmusik von Lion King und der deutschen Metal-Band Rammstein.»

Sein Geheimnis

«Ich habe Angst vor Hühnern. Poulet ist okay...»

