Raphi ist nicht nur ein begeisterter Mangosaft-Trinker und Brätchügeli-Esser. Er moderiert auch das «LernFilm Festival» und beantwortet dir bei «SRF Kids – Clip und klar!» die grossen und kleinen Fragen des Lebens.

«Furzipups, der Knatterdrache». So heisst ein Kinderbuch, das Raphi gerne liest. Also hat das mit Furzen zu tun? Das musst du uns erklären, Raphi!

Her damit!!! Wenn Brätchügeli auf dem Speiseplan stehen, dann freut sich unser Moderator. Die mag er nämlich ganz besonders gerne.

Fragebögen... ... sind Raphi ein Graus! So langweilig zum Ausfüllen... Nein, danke!

Das mag unser Moderator besonders

Drei Pünktli am Ende des Satzes

Mangosaft

Luft, Liebe, Leidenschaft, Lesen

Das Buch «Furzipups, der Knatterdrache»

Brätchügeli

Das mag Raphi gar nicht

Fragebögen

Emojionslosigkeit

Vanille-Glace

Seine Lieblingsmusik

«Das hängt sehr von meiner Stimmung ab. Meistens ist es etwas zwischen der Filmmusik von Lion King und der deutschen Metal-Band Rammstein.»

Sein Geheimnis

«Ich habe Angst vor Hühnern. Poulet ist okay...»