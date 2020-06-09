Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 3. «Furzipups, der Knatterdrache». So heisst ein Kinderbuch, das Raphi gerne liest. Also hat das mit Furzen zu tun? Das musst du uns erklären, Raphi! Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Her damit!!! Wenn Brätchügeli auf dem Speiseplan stehen, dann freut sich unser Moderator. Die mag er nämlich ganz besonders gerne. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. Fragebögen... ... sind Raphi ein Graus! So langweilig zum Ausfüllen... Nein, danke! Bildquelle: SRF.
Das mag unser Moderator besonders
- Drei Pünktli am Ende des Satzes
- Mangosaft
- Luft, Liebe, Leidenschaft, Lesen
- Das Buch «Furzipups, der Knatterdrache»
- Brätchügeli
Das mag Raphi gar nicht
- Fragebögen
- Emojionslosigkeit
- Vanille-Glace
Seine Lieblingsmusik
«Das hängt sehr von meiner Stimmung ab. Meistens ist es etwas zwischen der Filmmusik von Lion King und der deutschen Metal-Band Rammstein.»
Sein Geheimnis
«Ich habe Angst vor Hühnern. Poulet ist okay...»