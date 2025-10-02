 Zum Inhalt springen

Verlosung Gewinne Tickets für «Die Schule der magischen Tiere 4»!

Wir schicken dich gratis ins Kino: Gewinne Tickets für den neuen Kinofilm «Schule der Magischen Tiere 4»!

02.10.2025, 14:34

Sprechende Tiere und grosse Abenteuer – bist du bereit für den neuen Kinofilm «Die Schule der Magischen Tiere 4»? Mit etwas Glück schicken wir dich und deine Familie oder Freunde gratis ins Kino. Wir verschenken nämlich zweimal 4 Tickets!

Szenen aus «DSDMT 4»

  • Bild 1 von 4. Applaus, Applaus – für was die Schüler:innen hier wohl klatschen? Bildquelle: ZVG.
    Applaudierende Kinder.
  • Bild 2 von 4. Koboldmaki Fitzgeraldo turnt wild umher. Bildquelle: ZVG.
    Ein kleines fantasie-Tier macht den Handstand.
  • Bild 3 von 4. Leonie und Max in der Wintersteinschule. Bildquelle: ZVG.
    Zwei junge Leute stehen in einem Schulhaus.
  • Bild 4 von 4. Die Angst steht den Schüler:innen im Gesicht geschrieben. Bildquelle: ZVG.
    Eine Gruppe Jugendliche schauen besorgt.
Was du tun musst: Fülle das Formular unten bis am 9. Oktober 2025 um 12:00 Uhr aus. Dann entscheidet das Los, wer die Tickets bekommt. Wir drücken dir die Daumen und mit etwas Glück sitzt du schon bald mit Popcorn im Kinosessel. Wenn du nichts mehr von uns hörst, hattest du leider kein Glück.

Was geschieht in der Wintersteinschule?

Diesmal wird's besonders spannend: Miriam zieht vorübergehend zu ihrer Freundin Ida und besucht die Wintersteinschule – ohne zu wissen, dass dort Tiere leben, die sprechen können. Schon an ihrem ersten Schultag bekommt sie ihr eigenes magisches Tier – den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo. Doch dann der Schock: Die Schule soll geschlossen werden! Nur eine grosse Schul-Challenge kann sie noch retten...

