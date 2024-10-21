Legende: SRF

Sängerin Dana kommt am Do, 6. November 2025 in eine Klasse, die bei #SayHi mitmacht – als Überraschung! 😍

Würde sich deine Klasse über Besuch freuen?

Habt ihr am 6. November Zeit?

Dann kreuze im Formular JA an!

Wir wählen eine Klasse aus, die uns bis zum 6. November schon ein Video geschickt hat.

Je früher das Video da ist, desto grösser die Chance!

Nur die Gewinnerklasse wird von uns kontaktiert. Wenn du nichts hört, hat es diesmal leider nicht geklappt.