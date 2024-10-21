Wichtige Infos
- Dana singt und tanzt das Lied für #SayHi 2025.
- Der Song und das Tanztutorial sind ab sofort online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.
- Alle Kinder sind herzlich eingeladen, ein Video von ihrem eigenen Tanz oder der Choreografie zu schicken. Einsendeschluss ist am Sonntag, 16. November 2025.
- Alle Infos zur Anti-Mobbing-Kampagne #SayHi gibt es hier.
Wir sind alle einzigartig – egal ob leise, laut, gross oder klein. Verschieden sein ist unsere «Superchraft». Das ist das Motto der Tanzaktion #SayHi im Jahr 2025. Möchtest du auch wie Dana und die vielen Kinder im Musikclip tanzen? Dann lerne die Tanzschritte mit dem Tanztutorial:
- Wie jedes Jahr freuen wir uns, wenn du ein Video von deinem Tanz machst und es uns schickst. Ob alleine, mit deinen Geschwistern, deinen Freunden oder der ganzen Klasse: Sei dabei und setze ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing! Hier siehst du alle Videos vom letzten Jahr.
- Erfindest du gerne deine eigenen Tänze? Oder tanzt du gerne wild umher? Ganz unter dem Motto «alle einzigartig, alle stark» kannst du uns auch deine ganz eigenen Tanzschritte zeigen. Sei kreativ!
- Wichtig ist, dass das Video in Querformat gemacht wird.
- Was du ebenfalls brauchst: Die Erlaubnis deiner Eltern, dass du ein Video von dir an uns schickst und im Internet veröffentlichen lässt. Darum müssen deine Eltern die Einverständniserklärung von SRF (siehe unten) ausfüllen und im Formular unten hochladen.
Überraschung für deine Klasse! 🎉
Sängerin Dana kommt am Do, 6. November 2025 in eine Klasse, die bei #SayHi mitmacht – als Überraschung! 😍
Würde sich deine Klasse über Besuch freuen?
Habt ihr am 6. November Zeit?
Dann kreuze im Formular JA an!
Wir wählen eine Klasse aus, die uns bis zum 6. November schon ein Video geschickt hat.
Je früher das Video da ist, desto grösser die Chance!
Nur die Gewinnerklasse wird von uns kontaktiert. Wenn du nichts hört, hat es diesmal leider nicht geklappt.
Einverständniserklärung
Wir freuen uns auf dein Video!