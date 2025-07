Was ist blau und hat einen weissen Hut? Genau, ein Schlumpf. Bald sind die lustigen Figuren endlich wieder im Kino zu sehen. Und wir verlosen Tickets!

Legende: Im neuen Kinofilm verschwindet Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise. Ob er gefunden wird? Paramount Pictures

Eigentlich läuft alles wie gehabt im Schlumpfenland. Doch dann passiert etwas Schlimmes: Papa Schlumpf verschwindet und wird vom Bösewicht Gargamel in die reale Welt gezogen. Schlumpfine (im englischen Original von Sängerin Rihanna gesprochen!) und Co. gehen los, um Papa Schlumpf retten.

Na, bist du neugierig geworden? Wir verlosen 4x2 Tickets für den neuen Film «Die Schlümpfe», der ab dem 17. Juli 2025 in den Kinos läuft. Die Tickets sind in allen Kinos der Schweiz gültig. Was du dafür tun musst? Schick uns ein Bild mit mindestens 5 blauen Gegenständen darauf. Hier siehst du ein Beispiel:

Legende: Findest du fünf blaue Gegenstände? In unserer SRF Kids Redaktion ist das nicht so schwierig...:-) SRF

Alle fünf Gegenstände müssen sich auf einem Bild befinden. Alles klar? Dann lade das Bild bis am 17. Juli 2025 hoch:

Das Los entscheidet, wer die Kinotickets gewinnt. Wir benachrichtigen nur jene persönlich, die gewonnen haben. Mitmachen dürfen nur Kinder bis und mit 13 Jahren, die in der Schweiz leben.

Viel Glück! 🍀