Wie wäre es mit einem actiongeladenen Animationsfilm? Oder doch lieber in der romantisch-königlichen Trilogie um Sissi und Franz Joseph versinken? Die zeitlosen Klassiker gibt’s jetzt auf Play SRF zu sehen. Für Kinder und nostalgische Erwachsene: Hier kommen sieben unterhaltsame Familienfilme.

1. Das kleine Gespenst – S'chline Gspängst

Auf Burg Eulenstein lebt schon lange ein kleines Gespenst. Sein sehnlichster Wunsch ist es, die Welt bei Tageslicht zu sehen. Als es eines Tages um zwölf Uhr mittags erwacht, wird es vom ersten Sonnenstrahl schwarz verfärbt und versetzt so das ganze Städtchen in Angst und Schrecken.

Auf Play SRF verfügbar bis 3. Januar

01:27:41 Video Das kleine Gespenst - S'chline Gspängst Aus Schweizer Film vom 27.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

2. Hotel Sinestra

Die elfjährige Ava verbringt die Weihnachtstage mit ihren Eltern im Engadin – und wünscht sich die nervigen Erwachsenen weg. Und siehe da, am nächsten Morgen sind sie alle spurlos verschwunden. Endlich können die Kinder machen, was sie wollen. Doch dann wird das Essen knapp und der Strom fällt aus. Schon bald wünscht sich Ava ihre Eltern und die sorglose Kindheit zurück.

Auf Play SRF verfügbar bis 31. Dezember

Hotel Sinestra Aus Schweizer Film vom 24.12.2023. Bild: SRF/Keplerfilm/Zodiac Pictures

3. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Auch der deutsch-tschechische Märchenfilm darf im Programm natürlich nicht fehlen: Nicht eine gute Fee, sondern drei magische Haselnüsse verhelfen dem Aschenbrödel zum Glück.

Auf Play SRF verfügbar bis 31. Dezember

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» – Zeitloses Kultmärchen Aus Film vom 24.12.2023.

4. Kung Fu Panda 2

In «Kung Fu Panda 2» will Panda Po, nun ein ausgewachsener Drachenkrieger, herausfinden, wo er herkommt. Doch zuerst muss er den Kampf gegen den bösen Pfau gewinnen. Farbenfroher und rasanter zweiter Teil des Animations-Highlights aus dem Hause Dreamworks.

Auf Play SRF verfügbar bis 30. Dezember

«Kung Fu Panda 2» – Rasante Action für die ganze Familie Aus Film vom 23.12.2023.

5. Sissi

Romantik und königliches Drama: selten schlug ein Weihnachtsfilm derart ein wie «Sissi». Die Trilogie erzählt die Liebesgeschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph von Österreich.

Im ersten Film begleitet die 16-jährige Elisabeth von Bayern, genannt Sissi, ihre Mutter an die Geburtstagsfeier des jungen Kaisers Franz Joseph von Österreich. Prompt verliebt sich dieser in die blutjunge Debütantin. Doch die strengen Hofregeln des österreichischen Kaiserhauses bringen Sissi an ihre Grenzen.

Auf Play SRF verfügbar bis 29. Dezember

«Sissi» – Spielfilmklassiker mit Romy Schneider Aus Film vom 22.12.2023.

6. Sissi – Die junge Kaiserin

Die jungvermählte Sissi liebt ihren Kaiser Franz über alles. Aber das höfische Zeremoniell bereitet ihr Mühe. Und als ihr die Kaiserinmutter die eben geborene Tochter wegnimmt, um sie selber zu erziehen, ist das Mass voll.

Auf Play SRF verfügbar bis 30. Dezember

«Sissi – Die junge Kaiserin» – Mit Romy Schneider Aus Film vom 23.12.2023.

7. Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin

Sissi ist zu einer Herrscherin mit viel diplomatischem Geschick geworden. Doch das Kaiserpaar hat nicht nur mit politischen Unruhen, sondern auch mit familiären Tragödien zu kämpfen.

Auf Play SRF verfügbar bis 31. Dezember

«Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin» – Mit Romy Schneider Aus Film vom 24.12.2023.