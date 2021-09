Inhalt

20 Jahre nach 9/11 - War der 11. September 2001 eine Zeitenwende?

Einmal mehr sind es Bilder des Schreckens: Zu Tausenden versuchen Menschen am Flughafen Kabul vor der Machtübernahme der islamistischen Taliban zu fliehen. Was vor 20 Jahren mit einem furchtbaren Terroranschlag in New York begann, endet in einem instabilen, religiös politisierten Mittleren Osten.