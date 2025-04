Legende: SRF/Marion Nitsch

Eva Maria Leuenberger wurde 1991 in Bern geboren und lebt in Biel. Sie* studierte an der Universität Bern sowie an der Hochschule der Künste Bern. Ihre* Lyrik wurde in der Schweiz und im Ausland mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Literaturpreis des Kantons Bern 2020 oder mit dem Orphil-Debütpreis der Stadt Wiesbaden für das Buch «dekarnation».

Eva Maria Leuenberger ist vor allem bekannt für ihre* reduzierte, präzise Sprache und die Arbeit an einem neuen, organischeren Verhältnis zwischen Mensch und Natur.

Lesetipp

«die spinne» (2024). In Eva Maria Leuenbergers Langgedicht «die spinne» spricht ein verzweifeltes «Flügchen» auf dem Bett zu sich selbst, während vor dem Fenster die Welt brennt und das Eis schmilzt. Ein eindringliches Buch darüber, wie wir der Klimakrise mit Gefühlen von Schuld und Ohnmacht begegnen – ich habe es wie einen Mini-Roman verschlungen! (Simon Leuthold, SRF Literatur)

Wichtigste Werke