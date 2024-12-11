Legende: SRF/Marion Nitsch

Béla Rothenbühler (geb. 1990 in Reussbühl, LU) ist freischaffender Dramaturg, Autor und Musiker. Er ist seit 2016 Teil des freien Theaterkollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage. Neben der Arbeit als Dramaturg ist Rothenbühler Gitarrist, Sänger und Songwriter sowie Songtexter.

2021 erschien sein Debütroman «Provenzhauptschtadt» im Luzerner Verlag Der gesunde Menschenversand in der edition spoken script. Sein Zweitling «Polifon Pervers» erschien 2024 ebenda, wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert und 2025 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Zudem wurde «Polifon Pervers» 2025 in einer hochdeutschen und einer französischen Übersetzung veröffentlicht.

Legende: SRF/Marion Nitsch

Lesetipp:

«Polifon Pervers» (2024). Die Studentinnen Schanti und Sabin geraten eher zufällig in eine Kunst-Performance. Als die beiden erfahren, wie absurd hohe Fördergelder die Künstlerin erhält, finden sie: Das können wir auch! Sie spezialisieren sich darauf, Stiftungen und Kulturfonds um möglichst hohe Fördergelder zu erleichtern. Quasi nebenbei wird ihr Verein «Polifon Pervers» zum Big Player in der Schweizer Kulturszene. Spätestens als Schanti und Sabin anfangen, das Drogengeld der halben Schweizer Clubszene zu waschen, fragt man sich: Wie lange kann das gut gehen? «Polifon Pervers» ist vieles in einem: Schelminnenroman, Milieustudie, Satire auf den Schweizer Kulturbetrieb, Roadmovie. Vor allem aber ist es grosse literarische Unterhaltung in einer aktuellen Umgangssprache. (André Perler, SRF Literatur)

Legende: SRF/Marion Nitsch

Wichtigste Werke:

«Polifon Pervers. Roman». Der gesunde Menschenversand, 2024.

«Provenzhauptschtadt. Roman». Der gesunde Menschenversand, 2021.