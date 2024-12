Per E-Mail teilen

Der Schriftsteller und Journalist Benjamin von Wyl (geb. 1990 in Lenzburg) wuchs im Kanton Aargau im Wynental auf und studierte Geschichte und Germanistik in Basel. Von Wyl arbeitete unter anderem für die Zeitschrift Vice und als Dramaturg am Theater Neumarkt und als angestellter Reporter bei Swissinfo.ch. Als Journalist schrieb er unter anderem für die WOZ, die Zeit und die Medienwoche.

2013 erschien sein erster Roman «Land ganz nah», der von der Fachstelle Kultur Kanton Zürich mit einem Anerkennungspreis prämiert wurde. Sein zweiter, 2019 erschienener Roman «Hyäne – Eine Erlösungsfantasie» erhielt den Schweizer Literaturpreis. 2022 erschien sein dritter Roman «In einer einzigen Welt». Benjamin von Wyl lebt in Basel.

Lesetipp

«In einer einzigen Welt» (2022). Benjamin von Wyls Roman «In einer einzigen Welt» ist in seiner Form und in seiner Sprache einzigartig. Er wagt viel und verflicht die Ebenen von Gesellschaftskritik, Dystopie und Sprachspiel gekonnt. Dass das Resultat eine gewisse Komplexität besitzt, liegt auf der Hand. Bei einem Roman über ein Pilzgeflecht ist das eindeutig als Teil des Programms zu verstehen. (Simon Leuthold, SRF-Literaturredaktion)

Wichtigste Werke

«In einzigen Welt». lectorbooks, 2022.

«Hyäne – Eine Erlösungsfantasie». lectorbooks, 2020.

«Land ganz nah. Ein Heimatroman». lectorbooks, 2017.