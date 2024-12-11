Legende: SRF/Lukas Maeder

Dieter Bachmann (geb. 1940 in Basel) studierte an der Universität Zürich Literatur, Komparatistik und Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über den Essay. Danach arbeitete er lange Zeit als Journalist, von 1988 bis 1998 war er Chefredakteur der Zeitschrift «Du».

Von 2000 bis 2003 leitete er das Instituto Svizzero in Rom. Seit den 80er-Jahren hat sich Bachmann zudem einen Ruf als renommierter Autor von Romanen, Erzählungen und Essays aufgebaut. Dieter Bachmann lebt vorwiegend in Italien.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Die Gärten der Medusa» (2015). Ein Buch so bunt an Gedanken, Reflexionen, Erinnerungen, essayistischen Geschichten und Fantasie wie die Gärten, die der grosse Ozeandampfer «Medusa» geladen hat. Mit an Bord sind ein paar Auserwählte: Gärtner und Liebhaber von Gärten, unter ihnen der Berner Anthropologe Teo Wild – auf der Suche nach den Gärten seines Lebens. Der Roman ist eine Zeitreise quer durch Europa, quer durch die Kultur- und Naturgeschichte, quer durch persönliche Erinnerungen. (Nicola Steiner, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Grimsels Zeit». Berlin Verlag, Berlin 2002.

«Die Vorzüge der Halbinsel. Auf der Suche nach Italien». Mare, 2008.

«Unwiderruflich letzte Vorstellungen. Roman in fünf Akten.» Edition Voldemeer/DeGruyter, 2020.

«Unter Tieren. Erzählungen». Limmat, 2010.

«Die Gärten der Medusa». Limmat, 2015.