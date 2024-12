Legende: SRF/Lukas Maeder

Frédéric Zwicker (geb. 1983 in Lausanne) wuchs in Rapperswil-Jona auf. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie und trat daneben regelmässig an Poetry Slams auf.

Seit 2006 setzt er seine Texte in der Band «Knuts Koffer» auch musikalisch um. Zwicker arbeitet als Texter, Journalist, Moderator und Redakteur der Kulturzeitschrift «Saiten». 2016 erschien sein Debütroman «Hier können Sie im Kreis gehen». Zwicker lebt in Rapperswil-Jona.

Lesetipp

«Hier können Sie im Kreis gehen» (2016). Der alte Kehr (91) führt alle an der Nase herum. Er lebt im Heim für Demente, tut aber nur so, als wäre er dement. Er liest heimlich Zeitungen, stibitzt Desserts und versteckt Gehhilfen von Mitbewohnern. Alles geht gut, bis Kehrs Jugendliebe ins Heim einzieht. Es gibt viel zum Schmunzeln in diesem Roman, aber er zeigt auch die Tragik des Alters: «Das Frühstück ist die Zeit zwischen dem Nichts und dem Nichts». Zwicker kennt sich aus, als Zivildienstler hat er mal in einem Pflegeheim gearbeitet. Sein literarisches Debüt über das Alter und die Liebe ist gefühlvoll und zugleich aufwühlend. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Radost». Zytglogge, 2020.

«Hier können Sie im Kreis gehen». Nagel & Kimche, 2016.