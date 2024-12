Per E-Mail teilen

Legende: SRF/Lukas Maeder

Gerhard Meister (geb. 1967 im Emmenal) studierte Geschichte und Soziologie bis 1995. Neben dem Studium schrieb er an seinem ersten Theaterstück. Von 1996 bis 2003 bildete er mit Andres Lutz das Bühnenduo «Geholten Stühle» – im Jahr 2000 gewannen sie den Salzburger Stier.

Heute ist er Mitglied der Gruppe «Bern ist überall» und schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Spoken-Word-Texte und Gedichte. Seine Theaterstücke werden an vielen Theaterhäusern im In- und Ausland aufgeführt. Gerhard Meister lebt als freier Autor in Zürich.

Lesetipp

«Mau öppis ohni Bombe» (2019). In diesen Mundart-Miniaturen wird Banales spektakulär. An der Migros-Kasse hebt ein Vater sein Töchterchen aufs Band. Die Kassierin findet den Strichcode nicht und holt ein neues Töchterchen aus dem Gestell. Der Vater fragt das neue Kind: «Isch aus ir Ornig Schatz?» Auch wenn es mitten im Laden richtige Katzen hagelt, zeigen die Kunden ihre Cumulus-Karte, als wäre das nichts Aussergewöhnliches. Einer will seine Einkäufe nicht bar oder mit dem Kärtchen zahlen. Er bietet zwei Geissen. Versteckte Kamera? Nein, alles ganz normal bei Gerhard Meister und ich amüsiere mich bestens bei dieser gescheiten und auch nachdenklich stimmenden Lektüre. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Mau öppis ohni Bombe. Sprechtexte». Der gesunde Menschenversand, 2019.

«Eine Lichtsekunde über meinem Kopf. Gedichte». Der gesunde Menschenversand, 2016.

«In meinem Hals steckt eine Weltkugel. Theaterstück und Hörspiel». Der gesunde Menschenversand, 2013.

«Viicher und Vegetarier». Der gesunde Menschenversand, 2011.