Hansjörg Schertenleib (geb. 1957 in Zürich) absolvierte eine Ausbildung zum Schriftsetzer und Typografen, dann besuchte er die Kunstgewerbeschule Zürich.

Neben seiner Arbeit als Schriftsteller, mit der Schertenleib schon in jungen Jahren begann, schrieb er als Journalist für verschiedene renommierte Zeitungen und Magazine, war Gastprofessor in Boston und Oxford und unterrichtete am Literaturinstitut in Biel. Schertenleib lebt und arbeitet heute in Irland und der Schweiz.

Lesetipp

«Jawaka» (2015). Der Autor erzählt drei Geschichten von drei Männern, die ihm alle drei gleichen. Eine der Geschichten spielt in fernerer Zukunft nach dem Zusammenbruch unserer Zivilisation. Dieses Text-Puzzle ist für selbstbewusste und freiheitsdurstige Leserinnen und Leser, die gern in einer Flut von Bildern und Gedanken schwimmen. Die frei – ihnen wird nichts aufgedrängt – annehmen, was sie gebrauchen können. Die sich gern befremden lassen. Die aggressionslos übergehen, was sie nicht verstehen. (Felix Schneider, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Jawaka». Aufbau, 2015.

«Wald aus Glas». Aufbau, 2012.

«Der Glückliche». Aufbau, 2005.

«Der Papierkönig». Aufbau, 2003.

«Die Namenlosen». Kieperheuer & Witsch, 2000.

«Das Zimmer der Signora». Kieperheuer & Witsch, 1996.