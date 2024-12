Legende: SRF/Lukas Maeder

Jens Nielsen (geb. 1996 in Aarau) studierte Schauspiel in Zürich und gründete zusammen mit Aglaja Veteranyi die Theatergruppe «Die Engelmaschine». Neben seiner Tätigkeit als Spoken-Word-Künstler schreibt Nielsen Theaterstücke, Hörspiele und eigene Bühnenprogramme.

2017 erhielt er den Schweizer Literaturpreis. Jens Nielsen lebt in Zürich und Berlin und arbeitet als Autor, Sprecher und Schauspieler.

Tipp

«1 Tag lang alles falsch machen» (2012). Jens Nielsen schreibt als Spoken-Word-Künstler in erster Linie für die Bühne. Seine Geschichten beginnen natürlich und logisch, ja beinahe banal. Plötzlich wird alles skurriler und Figuren wie Zuschauer fragen: Was bedeutet das alles? So auch sein Antiheld im Text «1 Tag lang alles falsch machen». Nielsen beschreibt eine übel misslungene Tanzstunde am Dienstagabend. Um nicht als Gescheiterter aufzufallen, erklärt der Held das Scheitern zum Plan. Er meldet gar der Polizei, dass er nun mit Absicht alles falsch macht. Es kommt bei Nielsen aber immer anders, als man denkt. Schön! (Christian Schmutz, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Ich und mein Plural. Bekenntnisse». Der gesunde Menschenversand, 2018.

«Flusspferd im Frauenbad». Der gesunde Menschenversand, 2016.

«Das Ganze aber kürzer». Der gesunde Menschenversand, 2012.

«Alles wird wie niemand will». Der gesunde Menschenversand, 2009.