Legende: SRF/Lukas Maeder

Jonas Lüscher (geb. 1976 in Zürich) wuchs in Bern auf. Nach einer Lehrerausbildung übersiedelte er nach München, wo er erst als Dramaturg tätig war, bevor er sich 2005 an der Hochschule für Philosophie München einschrieb. Seit 2011 ist er Doktorand der Philosophie an der ETH Zürich.

2012 kam sein Libretto zu einer Oper von Mathis Nitschke zur Aufführung. Sein Erstling «Frühling der Barbaren» wurde für den Deutschen und für den Schweizer Buchpreis nominiert und auch sein zweiter Roman «Kraft» schaffte es auf die Shortlist des Schweizer Buchpreis.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Frühling der Barbaren» (2013). «Während Preising schlief, ging England unter»: Finanzmakler der Londoner City feiern in einem tunesischen Luxusresort Hochzeit, als der Premierminister den Staatsbankrott erklärt und die Barbarei beginnt. Kein Geld, die Kreditkarten wertlos. Am Ende geht der künstliche Palmenhain in Flammen auf. Jonas Lüschers Novelle findet starke Bilder für traurige Zustände. Sie erfasst den unerhörten Augenblick: Den Moment, in dem der grosse Kreislauf des Geldes zum Stillstand kommt. (Rainer Schaper, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Ins Erzählen flüchten. Poetikvorlesung». C.H. Beck, 2020.

«Kraft». C.H. Beck, 2017.

«Frühling der Barbaren». C.H. Beck, 2013.