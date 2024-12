Per E-Mail teilen

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lorenz Pauli (geb. 1967 in Bern) absolvierte nach der Schule erst eine Bankenlehre, bevor er sich der Welt der Kinder zuwandte. 1986 begann er die Ausbildung zum Kindergärtner in Bern, danach arbeitete er 25 Jahre lang als solcher in Zollikofen.

Seit 2014 arbeitet Pauli als freier Schriftsteller und Erzähler. Er schreibt Geschichten, Hörspiele und Liedtexte für Kinder. Lorenz Pauli lebt in Bern.

Lesetipp

«Rigo und Rosa» (2016). Rosa, die Maus, kuschelt sich in Rigos Schwanz. Er ist ein Leopard, und sie fragt: «Bist du sicher, dass keine bösen Tiere kommen werden?» Im von Kathrin Schärer einzigartig illustrierten Bilderbuch erzählt Lorenz Pauli von einer unerwarteten und wunderbaren Freundschaft. Rigo und Rosa philosophieren in 28 Geschichten über viele Lebensfragen, die auch die Lesenden zum Weiterdenken anregen. Und die beiden ungewöhnlichen Freunde entdecken, was es bedeutet, Vertrauen zu schenken – und dazu Sorge zu tragen. Ein bezauberndes Gesamtkunstwerk für Kinder und ihre Erwachsenen! (Britta Spichiger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Rigo und Rosa». Atlantis, 2016.

«Zum Mitnehmen». Atlantis, 2012.

«mutig, mutig». Atlantis, 2006.

«E chlyni Chue mit Wanderschue». Lokwort, 1995.

«Wienachte mit der Frou Schnousi». Mupf, 1993.