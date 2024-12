Legende: SRF/Lukas Maeder

Matto Kämpf (geb. 1970 in Thun) begann ein Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Bern. Ab 1996 absolvierte er den Lehrgang für Film und Video an der Schule für Gestaltung in Bern.

Kämpf ist Mitglied der Spoken-Word-Gruppe «Die Gebirgspoeten» und der Band «Trampeltier of Love». Zudem ist er Herr Schneuwly in der SRF-Serie «Experiment Schneuwly». Matto Kämpf lebt in Bern und arbeitet als Autor, Filmer und Theatermacher.

Lesetipp

«Heute Ruhetag» (2016). Ein Sammelsurium irrwitziger Komik – das ist Matto Kämpfs Buch «Heute Ruhetag». Die Absurdität ist Kämpfs Markenzeichen, und sie zeigt sich in diesen Texten und Illustrationen in gewohnt unaufgeregter Weise. «Heute Ruhetag» oder «Per Ende sofort» beispielsweise sind zwei Grabinschriften auf einer Zeichnung im Buch. Seine schrägen Gedanken realisiert Kämpf in Gedichten über den Sinn des Lebens oder den Unsinn des Zusammenlebens. Eine vielseitiges, von knochentrockenem Humor strotzendes Buch – besonders geeignet als WC- oder Bettlektüre. (André Perler, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Tante Leguan». Der gesunde Menschenversand, 2018.

«Heute Ruhetag». Der gesunde Menschenversand, 2016.

«Kanton Afrika. Eine Erbauungsschrift». Der gesunde Menschenversand, 2014.

«Die Gebirgspoeten. Letztbesteigung». Der gesunde Menschenversand, 2010.

«Tiergeschichten». Der gesunde Menschenversand, 2007.