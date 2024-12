Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: SRF/Lukas Maeder

Rolf Hermann (geb. 1973 in Leuk) studierte Anglistik und Germanistik in Fribourg und Iowa. Ausserdem arbeitete er als Schafhirte im Simplongebiet. Hermann lebt heute in Biel und schreibt vor allem Prosa, Spoken-Word und Lyrik.

Er ist Mitglied der Mundart-Gruppe «Die Gebirgspoeten» und der Spoken Word-Formation «Ds Trio Chäslädeli». Sein Werk wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit dem Kulturpreis der Stadt Biel im Jahr 2017.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Flüchtiges Zuhause» (2018). Dieser Roman ist Rolf Hermanns erster Erzählband. Er ist zart, poetisch, bildstark. Der Autor blickt mit viel Wärme auf seine Kindheit und Jugend im Wallis zurück. Er erzählt, wie ihn die Landschaft mit den steilen Berghängen geprägt hat. Der enge Familienverbund, seine Eltern und Grosseltern, einzelne Erlebnisse, Abschiede und Sehnsüchte. Ausgangspunkt seiner Geschichten sind Erinnerungen. Erinnerungen an flüchtige Momente tiefster Verbundenheit: Mit der Natur, mit sich selbst, mit anderen Menschen und der Welt. Indem Rolf Hermann über sie schreibt, verleiht er ihnen Beständigkeit. (Annette König, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Eine Kuh namens Manhattan». Der gesunde Menschenversand, 2019.

«Flüchtiges Zuhause». Rotpunktverlag, 2018.

«Das Leben ist ein Steilhang». Der gesunde Menschenversand, 2017.

«Kartographie des Schnees. Gedichte». Der gesunde Menschenversand, 2014.

«Hommage an das Rückenschwimmen in der Nähe von Chicago und anderswo. Gedichte». X-Time, 2007.