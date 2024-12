Legende: SRF/Lukas Maeder

Simon Libsig (geb. 1977 in Ennetbaden) studierte in Zürich und Paris Politikwissenschaften. Vor seiner Karriere als freier Autor arbeitete er unter anderem beim Schweizer Radio als Journalist. Seit 2006 ist Libsig mit wechselndem Programm auf den Bühnen der Schweiz unterwegs.

Als Slam-Poet bekannt geworden, veröffentlichte Libsig inzwischen auch drei Kinderbücher und einen Kurzroman. Er engagiert sich zudem für Schreibförderung in Schweizer Schulen. Simon Libsig lebt und arbeitet in Baden.

Lesetipp

«Leichtes Kribbeln» (2014). Mark wäre gern ein Held. Manchmal ist er das auch. Als unheimlicher Pirat, bewaffnet mit Mutters Nagelfeile saust der Elfjährige mit seiner Matratze eine Treppe runter. Mark ist kein Weichei und sogar bereit zu sterben. Aber wenn es dunkel ist, sieht es etwas anders aus. Und am Morgen ist sein Bett ganz nass. Auf nur 147 Seiten erzählt Libsig eine grosse Geschichte über einen sensiblen Jungen, der sich in der Schule am neuen Wohnort alleine fühlt und dessen Eltern vor allem mit sich selber beschäftig sind. Ich habe dieses leise Buch, in dem es um kleine Dinge und kleine Menschen geht, gerne gelesen. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Leichtes Kribbeln». Knapp, 2014.

«s’Postfächli 737». Nix Productions, 2014.

«Baden Balladen». (Audio), 2011.

«Sprechstunde». Echtzeit, 2010.

«erfunden, aber wahr». Echtzeit, 2009.