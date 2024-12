Legende: SRF/Lukas Maeder

Tim Krohn (geb. 1965 in Wiedenbrück DE) ist in Deutschland geboren und in Glarus aufgewachsen. Er studierte Philosophie, Germanistik und Politik.

Seit 1980 arbeitet er als freischaffender Schriftsteller und hat 1990 mit «Fäustchen» seinen ersten Roman publiziert. Von 2006 bis 2011 dozierte er am Literaturinstitut Biel. Er schrieb das Einsiedler Welttheater 2013. Tim Krohn lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Santa Maria Val Müstair.

Lesetipp

«Quatemberkinder» (1998). Nehmen wir einmal an, ein Autor würde Schweizer Sagen in eine episch angelegte Geschichte verweben und diese in einer Spezialsprache zwischen Standard- und Schweizerdeutsch aufschreiben. Seine Figuren gingen also auf ihrem Heimetli ins Hüttli und tränken dort einen Gutsch Milch aus einem Kacheli . Dem Leser würde sich diese Heimatgeschichte also nur erschliessen, wenn er sich auf ein Experiment mit einer mundartlich gefärbten Hochsprache einliesse. Fände so etwas ein Publikum? Uiuiui – da müsste der Autor ein wunderbar begnadeter Geschichtenerzähler sein. Wie Tim Krohn in seinen «Quatemberkindern». Schön! (Christian Schmutz, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Aus dem Leben einer Matratze bester Machart». Galiani, 2014.

«Ans Meer»- Galiani, 2009.

«Vrenelis Gärtli». Eichborn, 2007.

«Heimweh». Mare, 2005.

«Quatemberkinder». Eichborn, 1998.