Legende: SRF/Lukas Maeder

Yusuf Yeşilöz (geb. 1964 in der Türkei) ist in einem kurdischen Dorf in Mittelanatolien als drittes von sechs Kindern auf die Welt gekommen. 1987 floh er in die Schweiz. Zwischen 1992 und 1995 hat er in St. Gallen eine eigene Buchhandlung geleitet. Seit 1995 übersetzt Yeşilöz im eigenen Verlag «Ararat» kurdische Literatur ins Deutsche.

Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kulturpreis der Stadt Winterthur und dem Prix Littéraire Lipp. Yusuf Yeşilöz ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Winterthur.

Lesetipp

«Soraya» (2014). «Viel Glück auf der Suche nach Zufriedenheit!» Diesen spöttischen Satz bekommt der Mathematiker Ferhad mit auf den Weg, als er sich nach langen Jahren in der Schweiz auf den Weg zurück in die Türkei macht. Nirgends zuhause, am wenigsten in sich selbst, ist er wie eine leere Leinwand: Hier wie dort projizieren alle das eigene Schicksal und die eigenen Vorstellungen vom Leben auf ihn. So wird der stille, verträumte Junggeselle (ein «Körper ohne Kopf» nach türkischer Auffassung) zum Geschichtensammler – und zum melancholisch-verschmitzten Geschichtenerzähler nicht zuletzt auch einer grossen Liebe. (Franziska Hirsbrunner, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Die Wunschplatane». Limmat, 2018.

«Soraja». Limmat, 2014.

«Kebab zum Bankgeheimnis. Geschichten von west-östlichen Begegnungen». Limmat, 2012.

«Hochzeitsflug». Limmat, 2011.

«Lied aus der Ferne». Limmat, 2007.