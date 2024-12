Per E-Mail teilen

Legende: SRF/Lukas Maeder

Angelika Overath (geb. 1957 in Karlsruhe, DE) studierte Germanistik, Geschichte und Italianistik an der Universität Tübingen und promovierte mit einer Arbeit über die Farbe Blau in der modernen Lyrik. Overath hat mehrere Bücher mit Reportagen und Essays veröffentlicht.

Für ihr Schreiben wurde sie mit verschiedenen Stipendien und Preisen bedacht, unter anderem mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für literarische Reportage (1996) und dem Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb (2006). 2015 erhielt sie den Bündner Literaturpreis. Angelika Overath lebt seit 2007 mit ihrer Familie in Sent (GR).

Lesetipp

«Flughafenfische» (2009). Dieser Roman von Angelika Overath fasziniert: Die Geschichte ist toll, die Sprache schwebend, der Handlungsort brandaktuell. Im Transitbereich eines grossen Flughafens kreuzen sich die Geschicke dreier Menschen, nimmt eine Beziehung ihr Ende und eine Liebesgeschichte ihren Anfang. Und das alles vor der Kulisse eines riesigen Aquariums, das wie ein Fels in der Brandung steht und die Menschen zum Einhalten und Durchatmen bewegt. Ein wunderbar poetischer und tiefgründiger Roman über das, was im wahren Leben wirklich zählt. (Annette König, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Ein Winter in Istanbul». Luchterhand, 2018.

«Poesias dals prüms pleds. 33 romanische Gedichte und ihre deutschen Annäherungen». Klaus G. Renner, 2014.

«Sie dreht sich um». Luchterhand, 2014.

«Flughafenfische». Luchterhand, 2009.

«Nahe Tage. Roman in einer Nacht». Wallstein, 2005.