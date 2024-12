Legende: SRF/Lukas Maeder

Anna Stern (geb. 1990 in Rorschach) wuchs in Rorschach auf und studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich. 2014 erschien ihr erster Roman unter dem Titel «Schneestill». 2016 publizierte sie die Kriminalgeschichte «Der Gutachter», 2017 den Erzählband «Beim Auftauchen der Himmel». 2018 wurde Stern an den Klagenfurter Literaturtagen mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Schweizer Buchpreis. Neben ihrem literarischen Schreiben doktoriert Anna Stern am Institut für Integrative Biologie der ETH. Sie lebt und arbeitet in Zürich.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Wild wie die Wellen des Meeres» (2018). Ava und Paul sind ein Paar, waren ein Paar. Anna Sterns Roman «Wild wie die Wellen des Meeres» dreht sich um Liebe und Trauer, um den Beginn und das Ende des Lebens. Dabei verwebt Stern in einer dokumentarischen Montagetechnik Erzählfragmente, Songtexte, handgeschriebene Briefe, Notizen und Fotos zu erzählerischen Passagen, Albträumen, Visionen und Erinnerungen. Dieses literarische Experiment ist nicht immer leicht zu lesen, dafür sehr kunstvoll und ambitioniert in seiner Konstruktion. Und manchmal schimmert die Autorin mit ihrem naturwissenschaftlichen Hintergrund durch. (Nicola Steiner, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«das alles hier, jetzt». elster&salis, 2020.

«Wild wie die Wellen des Meeres». elster&salis, 2018.

«Beim Auftauchen der Himmel». lectorbooks, 2017.

«Der Gutachter». elster&salis, 2016.

«Schneestill». elster&salis, 2014.