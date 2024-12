Legende: SRF/Lukas Maeder

Ariane von Graffenried (geb. 1978 in Bern) ist Autorin und promovierte Theaterwissenschaftlerin, schreibt für die Bühne, fürs Radio, Zeitungen und die Wissenschaft. Sie ist Mitglied der AutorInnengruppe «Bern ist überall».

Seit 2005 tritt sie als Spoken-Word-Performerin mit dem Musiker und Klangkünstler Robert Aeberhard im Duo «Fitzgerald & Rimini» auf. Für ihr Buch «Babylon Park» erhielt sie 2017 den Literaturpreis des Kantons Bern. 2022 wurde sie mit dem Grossen Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern ausgezeichnet.

Lesetipp

«Grand Tour» (2015). Europa ist hier chaotisch, dort verlassen; hier bedroht, dort bedrohlich. Das Duo «Fitzgerald & Rimini» ist von Island bis Istanbul und von Warschau bis Rimini gereist. Jeder Ort eine Sammlung von Klängen und Eindrücken, verdichtet zu einem Song zwischen Literatur, Musik und Performance. Mit unterkühlter Stimme spricht Ariane von Graffenried ihre Texte in Berndeutsch, Französisch, Englisch oder Hochdeutsch – oft auch in schnellem Wechsel. Zum Beispiel, wenn sie dem Sprachmix der Eurokraten in Brüssel zuhört, im japanischen Restaurant an der Rue Américaine. Ein avantgardistisches Hörerlebnis! (Markus Gasser, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«50 Hertz» mit Fitzgerald & Rimini. Der gesunde Menschenversand, 2019.

«Babylon Park». Der gesunde Menschenversand, 2017.

«Grand Tour». Der gesunde Menschenversand, 2015.

«Aristokratie & Wahnsinn». Der gesunde Menschenversand, 2011.

«Fleur de Bern». Knapp, 2010.