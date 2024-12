Legende: SRF/Lukas Maeder

Claudia Storz (geb. 1948 in Zürich) studierte Germanistik und Anglistik in Zürich und Oxford. Sie promovierte über Wortspiele auf Plakaten der Londoner U-Bahn. Schon während des Studium erschien ihr erster Roman «Jessica mit Konstruktionsfehler». Von 1973 bis 1980 arbeitete sie als Englischlehrerin an der Kantonsschule Aarau. Seither lebt sie als freie Autorin: Sie schrieb viele Romane, Kurzgeschichten, Lyrik und Theaterstücke.

Lesetipp

«Sperriges Leben. Erzählungen» (2017). Claudia Storz erzählt berührend von alten und jungen Menschen, von Liebe und Tod, Freude und Trauer. Es sind Geschichten von heute, die Probleme unserer Zeit behandeln. Adoption ist ein wiederkehrendes Thema – ein Mädchen will ihre Grossmutter kennenlernen und eine Mutter möchte ihr adoptiertes Kind zurückgeben. In einer anderen Erzählung erfindet eine Schriftstellerin eine Figur, die sich am Schluss in ihr wahres Leben einschleicht. In den zarten und melancholischen Texten von Claudia Storz ist wohl ein grosses Stück aus ihrem eigenen «sperrigen» Leben mit dabei: Ein Mix von Erlebtem und Erfundenem. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Sperriges Leben». eFeF, 2017.

«Boote für den blinden Passagier». eFeF, 2012.

«Quitten mit Salz». Nagel & Kimche, 1999.

«Burgers Kindheiten». Nagel & Kimche, 1996.

«Jessica mit Konstruktionsfehler». Benziger, 1977.