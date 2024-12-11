Legende: SRF/Lukas Maeder

Flurina Badel (geb. 1983 in Lavin) arbeitete nach einer Ausbildung zur Journalistin zunächst als Dokumentarfilmerin und Moderatorin. 2015 absolvierte den Master of Fine Arts an der Hochschule für Gestaltung in Basel. Im Künstler-Duo Badel/Sarbach produziert sie zusammen mit Jérémie Sarbach Ausstellungen und Performances. Daneben ist Flurina Badel zuständige Redaktorin von «Impuls», der Literatursendung des rätoromanischen Radios RTR. Nach vereinzelten Texten auf Deutsch und Rätoromanisch veröffentliche sie 2019 ihren ersten Gedichtband «tinnitus tropic» im Vallader-Dialekt. Dafür erhielt sie als erste Rätoromanin einen Schweizer Literaturpreis. Ihr erster Roman «Tschiera» («Nebelflüchtige») wurde 2025 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Flurina Badel lebt und arbeitet in Ftan, Graubünden.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«tinnitus tropic. Poesias» (2019) / «Tropischer tinnitus» (2022). Ein Buchdebüt, das mich fasziniert. Flurina Badels Gedichte spielen kunstvoll mit sprachlichen und inhaltlichen Irritationen. Es ist eine hoch poetische Lyrik, die sich ganz unterschiedlichen Gegenständen widmet: Es geht um das Schreiben oder die Sprache selbst, um unsere Sehnsüchte, um das Reisen in fremde Welten… Nie jedoch stellt sich bei mir ein Zuviel an Harmonie ein. Und es so gelingt dieser feingestrickten Literatur, mich hellhörig zu machen für die Welt und ihre vielen – oft versteckten – Geheimnisse. (Felix Münger, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«tinnitus tropic. Poesias». editionmevinapuorger, 2019.

«Tropischer tinnitus», übersetzt von Ruth Gantert. Edition Howeg, 2022.

«Tschiera». Chasa Editura Rumantscha, 2024.

«Nebelflüchtige», übersetzt von Ruth Gantert. Rotpunktverlag, 2026.