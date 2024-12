Legende: SRF/Lukas Maeder

Gianna Molinari (geb. 1988 in Basel) studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Lausanne. 2012 war sie Stipendiatin am Literarischen Colloquium Berlin.

Für ihren Debutroman «Hier ist noch alles möglich» erhielt sie den 3sat-Preis an den Literaturtagen in Klagenfurt und den Robert-Walser-Preis. Der Roman stand auf der Longlist des Deutschen und auf der Shortlist des Schweizer Buchpreis 2018. Gianna Molinari lebt in Zürich und engagiert sich in der Aktionsgruppe «Literatur für das, was passiert».

Lesetipp

«Hier ist noch alles möglich» (2018). Eine junge Frau, die als Nachtwächterin in einer stillgelegten Fabrik arbeitet. Ein Wolf, der sich auf dem Firmengelände herumtreiben soll. Ein afrikanischer Flüchtling, der sich im Fahrwerk eines Flugzeuges versteckt hat und erfroren mitten in der Schweiz vom Himmel fällt. Gianna Molinari übersetzt in ihrem Debüt «Hier ist noch alles möglich» gesellschaftliche Fragestellungen unserer Zeit mit grossem Feingefühl und unaufdringlich in literarische Bilder: Wer zieht wo die Grenzen und warum? Was heisst Zugehörigkeit und wie kann man literarisch Identitäten erschaffen? (Nicola Steiner, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Hinter der Hecke die Welt». Aufbau, 2023.

«Hier ist noch alles möglich». Aufbau, 2018.