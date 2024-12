Legende: SRF/Lukas Maeder

Ivna Žic (geb. 1986 in Zagreb) wuchs in Zürich auf. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaften, Schauspielregie und Szenisches Schreiben in Giessen, Hamburg und Graz. Als freie Theaterautorin und Regisseurin arbeitete sie unter anderem am Maxim Gorki Theater Berlin, am Schauspielhaus Wien und am Theater Neumarkt. Sie war zudem Hausautorin am Luzerner Theater.

2019 erschien ihr Debütroman «Die Nachkommende». Er wurde sowohl für den Österreichischen als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Ivna Žic lebt in Zürich und Wien.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Die Nachkommende» (2019). Eine junge Frau reist mit dem Zug von Paris nach Zagreb. Erinnerungen und Gedanken füllen das stickige Abteil. Erst vor drei Tagen ist sie noch in einem anderen Zug gesessen. Im TGV Zürich-Paris, um mit ihrem Freund Schluss zu machen. Sie ist innerlich zerrissen. Nicht nur wegen dem Geliebten, sondern auch wegen ihrer Herkunft. Eine Seconda, die sich «inbetween» fühlt. Als Fünfjährige kam sie in die Schweiz. Fuhr mit den Eltern in den Ferien zu den Verwandten nach Kroatien runter. Stundenlang die immer gleichen Zug- und Busfahrten, die immer gleichen Wiederholungen, die Zeitfresser sind. Ein wunderbares Debüt! Eine reife Coming-of-Age-Geschichte und eine interessante Reise in die Vergangenheit Kroatiens. (Annette König, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Die Gastfremden». Uraufführung Theater St. Gallen, 2020.

«Die Nachkommende. Roman». Matthes & Seitz, 2019.

«BLEI». Uraufführung Schauspielhaus Wien, 2017.

«Die Vorläufigen». Uraufführung Theater Konstanz, 2012.