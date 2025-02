Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: SRF/Marion Nitsch

Mariann Bühler (geb. 1982 in der Zentralschweiz) ist Autorin, Literaturvermittlerin und als Veranstalterin in verschiedenen Kontexten tätig. Für ihr literarisches Schaffen wurde sie mit einem Werkbeitrag des Fachausschusses Literatur beider Basel (2018) und der Zentralschweizer Literaturförderung (2020) ausgezeichnet.

Ihr erster Roman «Verschiebung im Gestein» erschien 2024 im Atlantis Literaturverlag und war für den Schweizer Buchpreis nominiert. Sie hat Texte in Literaturzeitschriften veröffentlicht, unter anderem in Das Narr, Stoff für den Shutdown und Glitter. Mariann Bühler lebt in Basel.

Legende: SRF/Marion Nitsch

Lesetipp:

«Verschiebung im Gestein» (2024). Mariann Bühler erzählt auf nahbare, einfühlsame Weise von ganz gewöhnlichen Menschen, die an existenziellen Umschlagpunkten im Leben stehen und sich damit schwertun – sie haben auf gut Schweizerdeutsch einen «Chnorz». Durch ihre grosse sprachliche Sorgfalt erreicht sie, dass man beim Lesen mit Freude in diese Lebensgeschichten eintaucht, obwohl nichts an ihnen besonders wirkt. Ziemlich hohe Kunst, gerade für ein literarisches Debüt! (Simon Leuthold, SRF Literatur)

Legende: SRF/Marion Nitsch

Wichtigstes Werk:

«Verschiebung im Gestein». Atlantis, 2024.