Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: SRF/Lukas Maeder

Melinda Nadj Abonji (geb. 1968 in Bečej, Serbien) wuchs erst bei ihrer Grossmutter auf, bevor sie im fünften Lebensjahr ihren Eltern in die Schweiz folgte. Nach der Matur studierte sie in Zürich Germanistik und Geschichte. Nadj Abonji, die auch Musikerin ist (Geige und Gesang), wurde dem Schweizer Publikum zunächst als Textperformerin mit ihren Wort-Musik-Programmen ein Begriff.

Als Autorin debütierte sie 2004 mit dem Roman «Im Schaufenster im Frühling». Ihr zweiter Roman «Tauben fliegen auf» (2010) wurde sowohl mit dem Deutschen wie auch mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Nadj Abonji lebt mit ihrem Sohn in Zürich.

Legende: SRF/Lukas Maeder

Lesetipp

«Tauben fliegen auf» (2010). In einer unverwechselbar musikalisch und poetisch überzeugenden Sprache erzählt Melinda Nadj Abonji ihre autobiografisch gefärbte Geschichte von einer aus Jugoslawien an den Zürichsee ausgezogenen Familie. Mit latenter und offener Fremdenfeindlichkeit konfrontiert, widersetzt sich die junge Protagonistin der Überanpassung der Eltern, während im Hintergrund der Jugoslawienkrieg alte Wunden der Familiengeschichte aufreisst. Geschichtlich genau, zugleich aktuell anrührend und stimmungsvoll, gestaltet Nadj Abonji in diesem grandiosen Roman das schwierige Schicksal der Emigration und der jugendlichen Selbstfindung. (Hans Ulrich Probst, SRF Literatur)

Legende: SRF/Lukas Maeder

Wichtigste Werke

«Schildkrötensoldat». Suhrkamp, 2017.

«Tauben fliegen auf». Jung und Jung, 2010.

«Im Schaufenster im Frühling». Ammann, 2004.