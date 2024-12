Legende: SRF / Marion Nitsch

Meral Kureyshi (geb. 1983 in Prizren, Kosovo) kam im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie aus dem Kosovo in die Schweiz. Nach dem Studium am Literaturinstitut in Biel gründete sie das Lyrikatelier in Bern, in dem Kinder und Erwachsene Lust an der Sprache und am Dichten bekommen sollen.

Kureyshis erster Roman «Elefanten im Garten» wurde für den Schweizer Buchpreis 2015 nominiert. Meral Kureyshi lebt in Bern.

Lesetipp

«Elefanten im Garten» (2015). Dies ist eine einfache Familiengeschichte aus dem Innern der Emigration. Eltern und Kinder sind als Angehörige der muslimischen, türkischen Minderheit aus dem Kosovo in die Schweiz ausgewandert. Der unerwartete Tod des Vaters reisst die junge Erzählerin aus der Bahn, sie reist ziellos umher. Auch nach Prizren, den Ort ihrer glücklichen Kindheit. Doch viel hat sich verändert. Nicht zuletzt die Erzählerin selbst. «Elefanten im Garten» erzählt davon, was man verliert, wenn man die Heimat verlassen muss. (Lisa Gnirss, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Fünf Jahreszeiten». Limmat, 2020.

«Elefanten im Garten». Limmat, 2015.