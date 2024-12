Legende: SRF/Lukas Maeder

Petra Ivanov (geb. 1967 in Zürich) verbrachte acht Jahre ihrer Kindheit in den USA. Mit 12 Jahren kehrte sie mit ihrer Familie zurück in die Schweiz und absolvierte nach der Matura eine Dolmetscherschule. Danach war sie als Übersetzerin, Sprachlehrerin und Journalistin tätig.

Heute arbeitet sie als Autorin sowie in der Erwachsenenbildung und als freie Journalistin für verschiedene Schweizer Zeitungen. Sie debütierte 2005 mit dem Krimiroman «Fremde Hände». 2010 erhielt sie den Zürcher Krimipreis.

Lesetipp

«Geballte Wut» (2014). In Petra Ivanovs Jugendroman geht es um Respekt, Wut und die Frage, wohin mit dieser Wut. Sebastian, ihre Hauptfigur, ist 20 Jahre alt und an der Zürcher Goldküste aufgewachsen. Trotz bester Voraussetzungen für einen guten Start ins Leben gerät er in eine Abwärtsspirale. Er teilt viel aus, kann aber selber nichts einstecken. Das macht ihn einsam. Um sich Respekt zu verschaffen, kauft er sich ein gefährliches Stellmesser. Mit diesem fühlt er sich stark. Bis er wegen eines Verbrechens ins Gefängnis kommt. Ivanov ermöglicht einen Einblick in die Gefühlswelt eines Jugendlichen, der seine Wut nicht im Griff hat und kein Mitgefühl zeigen kann. Man spürt die Leere in diesem jungen Menschen, wie er an sich zweifelt und wie er sich nach Anerkennung und Liebe sehnt. (Susanne Sturzenegger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Erster Funke». Unionsverlag, 2017.

«Täuschung». Unionsverlag, 2016.

«Hafturlaub». Unionsverlag, 2014.

«Geballte Wut». Unionsverlag, 2014.

«Tiefe Narben». Unionsverlag, 2010.

«Fremde Hände». Unionsverlag, 2005.