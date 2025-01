Legende: SRF/Marion Nitsch

Rebekka Salm (geb. 1979 in Liestal) hat Islamwissenschaften sowie Geschichte in Basel und Bern studiert. Sie ist Mutter einer Tochter und lebt in Olten. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet Salm als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin im Migrationsbereich.

Im Jahr 2022 gelang der Autorin mit ihrem Debüt «Die Dinge beim Namen» ein Überraschungserfolg. «Die Schweiz hat eine neue Erzählerin!», lobte der Bestseller-Autor Alex Capus damals. Auch Rebekka Salms Zweitling, «Wie der Hase läuft», erhielt viel positives Echo.

Legende: SRF/Marion Nitsch

Lesetipp

«Wie der Hase läuft» (2024). Eine der Hauptfiguren in Rebekka Salms zweitem Roman «Wie der Hase läuft» ist Teresa. Teresa lebt in der Schweiz, arbeitet in einer Brockenstube – und sie liebt Geschichten: Die gebrauchten Möbel, Vasen und Waschzuber bringt sie an die Kundinnen und Kunden, indem sie ihnen ausgedachte Stories über die Gegenstände erzählt. Irgendwann beginnt Teresa, sich in einen alten Brocki-Schrank zurückzuziehen, um darin in Ruhe nachdenken zu können. Was sie beschäftigt: Sie vermutet eine unheilvolle Verstrickung ihrer eigenen Familie mit der Familie ihres Freundes. «Wie der Hase läuft» ist ein raffiniert gebautes Verwirrspiel. Und ein spannendes noch dazu! (Katja Schönherr, SRF-Literatur)

Legende: SRF/Marion Nitsch

Wichtigste Werke