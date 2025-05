Per E-Mail teilen

Regina Dürig (geb. 1982 in Mannheim) wuchs im Odenwald auf. Sie studierte in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und danach Literarisches Schreiben im schweizerischen Biel. Als Kinder- und Jugendbuchautorin debütierte sie 2011 mit «Katertag. Oder: Was sagt der Knopf bei Nacht?». Für das unveröffentlichte Manuskript hatte sie 2010 bereits den Schreibwettbewerb Der goldene Pick gewonnen, 2012 war das Buch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Weitere Bücher und Auszeichnungen folgten.

Dürig ist seit 2010 am Literaturinstitut Biel tätig. Neben der Leitung von Schreibwerkstätten arbeitet sie als Autorin und Performerin mit Tänzern und bildenden Künstlerinnen wie zum Beispiel der Berner Zeichnerin Nadia Bader zusammen sowie mit dem Musiker Christian Müller in der Formation «Butterland». Die Autorin lebt in Biel.

Lesetipp

«Federn lassen» (2021). Schreibend unternimmt Regina Dürig faszinierende Forschungsreisen. In immer neuen Formen und ohne Scheuklappen erkundet sie Schwieriges. Dürigs belletristisches Debüt «Federn lassen» handelt von männlichen Übergriffen auf eine weibliche Figur zwischen 4-jährigem Mädchen und 38-jähriger Frau. Erzählt wird in schmalen Textstreifen ohne Punkt und Komma. Daraus entsteht ein beklemmendes Möbiusband der Gewalt. So schnell vergisst man es nicht. (Franziska Hirsbrunner, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Katertag. Oder: Was sagt der Knopf bei Nacht?» Jugendroman. Chicken House, 2011.

«2 ½ Gespenster». Jugendroman. Beltz & Gelberg, 2015.

«Federn lassen». Novelle. Droschl, 2021.

«Frauen und Steine». Roman. Droschl, 2025.