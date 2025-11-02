Legende: SRF/Marion Nitsch

Ulrike Ulrich (geb. 1968 in Düsseldorf) lebt seit 2002 in der Schweiz, seit 2004 in Zürich. 2010 verbrachte sie ein Jahr als Stipendiatin der Lydia-Eymann-Stiftung in Langenthal, 2016 ein halbes Jahr in London als Stipendiatin der Landis&Gyr-Stiftung.

Sie gehört den Autorinnengruppen «index» und «Literatur für das, was passiert» an. Ihre Texte wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich.

Lesetipp

«Während wir feiern» (2020). Auf den ersten Blick scheint Ulrike Ulrichs Roman wie ein Unterhaltungsroman mit Schweizer Kolorit: Alexa schmeisst als Zugezogene eine Erst-August-Feier und unter dem Zürcher Nachthimmel, in dem die Raketen explodieren, offenbaren sich die Verstrickungen der Partygäste. In dieser rasanten und ironischen Erzählung steckt ein sozialkritischer Kern. Denn während die einen feiern, bangen andere um ihr Bleiberecht in der Schweiz. Inspiriert von Virginia Woolfs Klassiker «Mrs Dalloway» schreibt Ulrike Ulrich gekonnt über das Nebenher von Glück und Unglück und porträtiert eine Gesellschaft, die Mitmenschlichkeit nur zum Anschein wahrt. (Tim Felchlin, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Zeit ihres Lebens». Berlin Verlag, 2025.

«Während wir feiern». Berlin Verlag, 2020.

«Draussen um diese Zeit». Luftschacht, 2015.

«Hinter den Augen». Luftschacht, 2013.

«fern bleiben». Luftschacht, 2010.